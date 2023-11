Riot Platforms: Cup & Handle und Golden Cross auf einmal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Beakout Setup bei Cryptomining-Unternehmen!

Riot Platforms (RIOT) – ISIN US7672921050

Super-bullisch: gleich zwei markante Chartformationen!Rückblick

Die Riot-Platforms-Aktie erreichtt mit rund 2.2 Prozent ein knappes Halbjahresplus. Für unser Long Setup gibt es mit der Tasse-mit-Henkel-Formation und dem sich gerade formierenden Golden Cross gleich zwei markante bullische Chartformationen.

Riot-Platforms-Aktie: Chart vom 24.11.2023, Kürzel: RIOT, ISIN: US7672921050, Kurs: 12.02 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Der Gesamtumsatz betrug im dritten Quartal 51.9 Millionen USD gegenüber 46,3 Millionen USD im gleichen Dreimonatszeitraum 2022. Der Anstieg wurde in erster Linie durch einen Anstieg der Bitcoin-Produktion um 6 Prozent im erbracht. Hinzu kamen höhere Bitcoin-Preise, die im Quartal durchschnittlich bei 28230 USD pro Bitcoin lagen, was einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres entspricht. Dank einer erfolgreichen Energiestrategie sind die Kosten pro Bitcoin auf 5537 USD gesunken, was die Position als führender Low-Cost-Bitcoin-Produzent festigt. Außerdem hat das Unternehmen Kapital beschafft, um Wachstumspläne zu finanzieren und die Liquidität zu stärken.

Für das Kaufsignal erkennen wir an der Oberseite eine saubere Widerstandslinie. Auf der Unterseite gib es außer dem Golden Cross auf nahezu gleicher Höhe eine kleine Kurslücke, so dass wir den Stop Loss knapp darunter platzieren. Kusrsziel ist das Pivot-Hoch vom 14. Juli, wobei die kleinen Kurslücken aus dem August den Weg nach oben kaum stören dürften. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 7. Februar, so dass ein längerer Swing Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Riot Platforms ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in RIOT.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2023

