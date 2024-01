Rio Tinto: Pullback erfolgreich vollzogen

Wertpapiere des Bergbaukonzerns Rio Tinto hängen übergeordnet in einer Seitwärtspartie fest, innerhalb dieser allerdings lassen sich die Unterwellen sehr gut handeln. Aktuell entsteht wieder mal eine kurzfristige Chance für Bullen, die aufgrund der sehr guten Auswertbarkeit der Kurse nicht unbeachtet bleiben sollte.

Seit grob November 2020 tritt die Aktie des Minenbetreibers Rio Tinto praktisch auf der Stelle und bewegt sich zwischen den Handelsmarken von 4.424 und in der Spitze 6.788 britischen Pence (GBp) grob seitwärts. Hierbei wechseln sich unterschiedliche Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, seit Auflösung einer inversen SKS-Formation aus 2023 herrscht wieder mal ein Aufwärtstrend und kann nach einem erfolgreichen Pullback zurück auf die Nackenlinie der SKS bei 5.300 GBp auf der Oberseite gehandelt werden. Das vollständige Aufwärtspotenzial wurde nämlich noch lange nicht ausgeschöpft.

Bullen haben wieder übernommen

Unter der Annahme eines vollendeten Pullbacks bei Rio Tinto könnten durchaus unmittelbare Long-Positionen auf einen weiteren Anstieg der Rio Tinto-Aktie abgeschlossen werden, zunächst an die Dezemberhochs bei 5.910 GBp, darüber sogar an 6.400 GBp auf Sicht der nächsten Wochen. An dieser Stelle wird sich die weitere Entwicklung erst noch zeigen müssen. Ein Kursrutsch unter 5.189 GBp müsste aber bärisch bewertet werden, ein derartiger Fall würde mit Abschlägen auf 4.894 GBp quittiert werden.

Rio Pinto Plc. (Wochenchart in GBp) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

5.653 // 5.726 // 5.852 // 5.910 // 5.967 // 6.144 GBp

Unterstützungen:

5.443 // 5.300 // 5.187 // 4.930 // 4.897 // 4.836 GBp



Fazit:

Steigende Bewertungen von Unternehmen könnten auch die Rio Tinto-Aktie in den nächsten Wochen weiter hochziehen und Kursgewinne an 5.910 und darüber 6.400 GBp erlauben zu vollziehen. Entsprechend gut würde sich sogar ein unmittelbarer Long-Ansatz beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME2MK9 ins Bild einfügen. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Niveau aus auf 200 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 0,88 und 1,46 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 5.300 GBp vorläufig noch nicht überschreiten, damit etwaige Rücksetzer etwas Platz auf der Unterseite finden. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,17 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME2MK9

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,47 - 0,48 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

51,8212 GBP

Basiswert:

Rio Tinto Plc.

KO-Schwelle:

51,8212 GBP

akt. Kurs Basiswert:

5.558 GBp

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,46 Euro

Hebel:

13,6

Kurschance:

+ 200 Prozent

Börse Frankfurt



