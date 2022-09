Ringmetall SE: Anhaltend positive Entwicklung führt zu deutlicher Prognoseanhebung

Weitere Suchergebnisse zu "Ringmetall":

Auch das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte Ringmetall mit hervorragenden Resultaten abschließen. Der Umsatz wurde um 38 Prozent auf 58,2 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA erhöhte sich deutlich überproportional um 47,3 Prozent auf 9,9 Mio. Euro. Das Management hat daraufhin die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht und erwartet nun einen Umsatz von 205 bis 225 Mio. Euro (bislang: 180 bis 200 Mio. Euro) und ein EBITDA von 26 bis 32 Mio. Euro (zuvor: 22 bis 27 Mio. Euro). Nach dem Halbjahreszahlen sollte das sehr gut erreichbar sein.

Und wir gehen davon aus, dass Ringmetall das Niveau im Jahr 2023 weitgehend verteidigen kann, wobei wir zusätzliche positive Impulse aus weiteren Übernahmen erwarten.

Das Unternehmen dürfte den konsequenten Ausbau der Marktposition in den nächsten Jahren weiter vorantreiben und damit die mittelfristigen Ziele, die bis 2027 einen Umsatz von 350 Mio. Euro und ein EBITDA von 45 Mio. Euro (jeweils +/- 10 Prozent) vorsehen, erreichen.

Für die günstig bewertete Aktie, die mit einem geschätzten KGV22 von 10,8 notiert, bietet das ein erhebliches Kurspotenzial. Nach einer Anhebung der Schätzungen sehen wir das neue Kursziel bei 7,60 Euro (bislang: 7,30 Euro) und bekräftigen das Votum „Buy“.

Quelle: SMC-Research

