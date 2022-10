Riesige Ungewissheit

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



Ungewissheit prägt derzeit die Stimmung an den Märkten, und das wird durch die Bewegungen am ersten Tag der Woche perfekt unterstrichen.





Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich uneinheitlich, wobei der Shanghai Composite und der Hang Seng leichte Verluste hinnehmen mussten, während die anderen Märkte stetige Gewinne verzeichneten. Europa liegt zum Wochenschluss leicht im grünen Bereich, während die USA ein Meer aus roten Zahlen sind, wobei die Tech-Aktien besonders stark betroffen sind.





In dieser Woche wird es viel zu beachten geben, von der Fed am Mittwoch über den Arbeitsmarktbericht am Freitag und die BoE am Mittwoch bis hin zur Ertragssaison und vielem mehr. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass sich wieder eine gewisse Nervosität einschleicht.



Eine beunruhigende Zeit für die Eurozone







Die Daten von heute Morgen werden nicht dazu beigetragen haben, die Nerven zu beruhigen. Europa steht vor ein paar höchst ungewissen Monaten, in denen es einen unsicheren Winter erlebt, in dem ein langer Kälteeinbruch die Wirtschaft zu Fall bringen könnte. Und schon vorher zeigen sich die Risse nicht nur, sie werden von Tag zu Tag größer.Die Inflation erreichte mit 10,7 % ein neues Rekordhoch und lag damit weit über den Erwartungen, während die Kernrate unerwartet auf 5 % anstieg. Inzwischen ist das Wachstum im dritten Quartal mit 0,2 % fast zum Stillstand gekommen, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies in nächster Zeit wesentlich verbessern wird. Es liegt auf der Hand, dass die härtesten Tage noch vor uns liegen, und der Euroraum hofft, dass die Bemühungen, die Gasvorräte aufzufüllen, und ein günstiges Wetter ihn durch den Winter bringen werden. Die EZB hingegen kann nicht nur die Daumen drücken und auf das Beste hoffen.Restriktionen belasten erneut die chinesischen PMIsDer Tag begann mit der Veröffentlichung der chinesischen PMI-Daten, die wenig überraschend schlecht ausfielen. Die Daten wurden natürlich durch die Covid-Beschränkungen beeinträchtigt, aber das hat sich zu einem anhaltenden Gegenwind für die Wirtschaft entwickelt, und es ist unwahrscheinlich, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Hinzu kommt, dass die Schwäche weit verbreitet war, und auch wenn Infrastrukturanreize einen Teil der Probleme lindern können, werden sie sie nicht beseitigen.Öl gibt nachDie Ölpreise sind heute etwas gesunken, obwohl sich an den Aussichten in den letzten Wochen nichts Dramatisches geändert hat. Die Weltwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, ja sogar vor einer Rezession, und die OPEC+ ist bereit, unpopuläre Kürzungen vorzunehmen, ebenso wie ihr Mitglied Russland, dessen Krieg in der Ukraine die Marktvolatilität maßgeblich beeinflusst hat. Auch Chinas wirtschaftliches Straucheln, das zum Teil auf seine Verpflichtung zur Nullzinspolitik zurückzuführen ist, dämpft weiterhin die Nachfrageaussichten. Brent pendelt sich weiterhin im Bereich zwischen 90 und 100 $ ein, was für alle Beteiligten vorerst akzeptabel ist. Nun, nach den Zwischenwahlen vielleicht für eine Weile.Entscheidende Woche für Gold?Die Aussichten für Gold sind nach wie vor unbeständig, und die Erholung stößt weiterhin auf erheblichen Widerstand, wobei die Marke von 1.600 bis 1.620 $ sehr anfällig erscheint. Die Widerstandsfähigkeit des Goldes wird diese Woche angesichts der Fed-Sitzung am Mittwoch und des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag sicherlich auf die Probe gestellt werden. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Daten, die im Zusammenhang mit diesen Ereignissen anstehen. Die Zeit wird zeigen, ob dies die Woche ist, die den Wiederaufschwung einleitet, oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.Bitcoin verliert an SchwungNach einem ziemlich enttäuschenden Wochenende hat Bitcoin am Montag mehr als 1 % verloren. Die Erholung des Preises in der letzten Woche hat dazu geführt, dass er zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder über $20.000 geklettert ist, aber er kämpft bereits an der Schwungkraftfront. Eine Rückkehr unter die 20.000 $-Marke wäre jedoch kein Grund zur Besorgnis. Wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, schwankte der Kurs weitgehend um diesen Wert und war nicht übermäßig empfindlich gegenüber diesem Niveau.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.