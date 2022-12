Rhythm Pharmaceuticals, Inc.: Marktzulassung für IMCIVREE R (Setmelanotid) in Großbritannien!

Hoffnung bei Adipositas? Zulassungsantrag in Kanada angenommen. Die Aktie von Rhythm Pharmaceuticals (RYTM) könnte jetzt durchstarten! Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: RYTM ISIN: US76243J1051

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Biotechnologieunternehmens aus Boston, Massachuesetts legte im Laufe der vergangenen sechs Monate um über 600 Prozent zu. Derzeit sehen wir innerhalb einer übergeordneten Seitwärtsbewegung einen Rücksetzer zum 20er-EMA. Die Nachrichtenlage spricht dafür, dass es noch weiter nach oben gehen könnte.

Chart vom 16.12.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 28.036 USD

Meine Expertenmeinung zu RYTM

Meinung: Das Unternehmen hat in Großbritannien die Zulassung für IMCIVREE® (setmelanotide) erhalten. Die Behörden in Kanada haben einen entsprechenden Zulassungsantrag angenommen. Das Medikament verspricht die Behandlung von Fettleibigkeit und die Kontrolle des Hungers in Verbindung mit genetisch bestätigtem Bardet-Biedl-Syndrom zu verbessern. Das Unternehmen schreibt derzeit rote Zahlen, auch wenn die Verluste in den letzten beiden Monaten geringer ausfielen als erwartet und bei der Umsatzentwicklung eine deutliche Dynamik zu sehen ist. Sofern sich die Hoffnungen in die innvoative Arznei bestätigen, dürfte die Gewinnzone bald erreicht sein.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter jener vom vergangenen Dienstag. Das ebenfalls an diesem Tag gebildete Pivot-Hoch stellt das vorläufige Kursziel dar. Sofern in weiteren Ländern Zulassungen zu erwarten wären, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein bis das Wertpapier über das Jahreshoch vom 14. September hinausschießt. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 7. Februar 2023 auf der Agenda. Mit Überraschungen – ob positiv oder negativ ist in der Biotech-Branche aber jederzeit zu rechnen. Gutes Money-Management ist daher enorm wichtig! Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RYTM.

Veröffentlichungsdatum: 17.12.2022

