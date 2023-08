Rheinmetall: Spatenstich für Tarnkappenbomber-Fabrik erfolgt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Symbol: RHM

Rückblick: Rheinmetall profitiert weiter vom weltweiten Rüstungs-Boom durch den Ukraine-Krieg. 2023 dürfte ein neues Rekordjahr für den Verteidigungs- und Technologiekonzern werden. Allein aus Mitteln des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens der Bundeswehr rechnet Rheinmetall dieses Jahr mit einem hohen einstelligen, wenn nicht gar zweistelligen Milliardenbetrag. Nach ihrer starken Anzugsphase bis April, ging die Aktie danach in eine ausgedehnte Korrektur über. Heute sahen wir den Ausbruch über die Abwärtstrendlinie.

Meinung: Der Konzern will zwischen 20 und 30 Prozent jährlich wachsen. Heute erfolgte der Spatenstich für den Bau einer Fabrik im nordrhein-westfälischen Weeze, in der Bauteile für Kampfjets gefertigt werden sollen. Ab 2025 sollen dort sogenannte Rumpfmittelteile für mindestens 400 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 produziert werden. Die F-35 soll bis 2030 den in die Jahre gekommenen Tornado ablösen. Der Chef der größten deutschen Waffenschmiede, Armin Papperger, sieht in dem F-35-Vorhaben einen „echten Know-how-Transfer an den Standort Deutschland“. Die Aktie hat heute mit dem Breakout über die Abwärtstrendlinie ein Kaufsignal generiert.

Chart vom 01.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 259.60 EUR

Setup: Bei Kursen im Bereich von 260 Euro könnte man einen Long-Trade eröffnen. Intraday ist dabei auf entsprechende Setups zu achten. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zu RHM ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RHM

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

