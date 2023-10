Rheinmetall: Nahost-Konflikt spornt Rüstungsaktien an

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009 / Kürzel: RHM

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: bis März dieses Jahres konnte die Rheinmetall Aktie deutlich steigen und ein Jahreshoch formatieren. Seit einigen Monaten schwankt die Aktie aber in einer Range seitwärts weiter, ohne dass sich nennenswerte Bewegungen in Richtung der 280 EUR einstellen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 255,00 EUR

Marktkapitalisierung: 11,06 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 6,41 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 41,46 %

KGV 2023*: 15,11 %

4 Wochen Performance: - 0,43 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 2,63 %

* Prognose

Zu Wochenbeginn notierten die Rüstungsaktien sehr fest. Anleger suchten die Papiere, da, bedingt durch den neuen Nahost Konflikt, die Nachfrage nach Rüstungsgütern ansteigen könnte. Davon könnte auch die Rheinmetall-Aktie profitieren.

In der letzten Woche teilte der Konzern mit, dass er im Auftrag der Bundesregierung insgesamt mehrere zehntausend Geschosse für die ukrainischen Streitkräfte liefern solle. Die Lieferung soll im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Die Bundesregierung gibt für diesen Auftrag einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag aus. Bereits im Juli hatte der Konzern einen Auftrag der Bundeswehr bekommen, der eine große Anzahl an Gefechts- und Übungsmunition umfasste.

Übergeordnet profitiert Rheinmetall auch vom Sondervermögen der Bundeswehr, das in den kommenden Jahren in Rüstungsgüter investiert wird. Analysten haben sich zuversichtlich gezeigt, dass das Unternehmen auf einem sehr guten Weg ist, seine Jahresziele zu erreichen. Der Vorstand des Konzerns geht davon aus, dass 2023 ein Rekordjahr in Bezug auf den Auftragseingang wird.

Die Aktie ist übergeordnet in den letzten Handelswochen und -monaten im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 251,61 EUR) / SMA20 (aktuell bei 249,00 EUR) entlang gelaufen. Anfang Oktober ging es unter die SMA200 (aktuell bei 248,27 EUR), unter der sich die Aktien dann auch zunächst festgesetzt hat. Zu Wochenbeginn ging es mit einem GAP up zurück an die SMA200. Die Aktie hat dann gleich durchgezogen und ist auch über die SMA20 bzw. die SMA50 gelaufen. Diese Bewegungen sind im Tageschart gut erkennbar.

Kann sich das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA50 festsetzen und in den kommenden Handelstagen weiter erholen, so besteht die Perspektive, dass das Jahreshoch erneut angelaufen werden könnte. Wird im Bereich der 281,20 EUR kein Doppeltop formatiert, sondern kann sich das Wertpapier weiter aufwärtsschieben, so könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der 295 / 300 EUR fortsetzen.

Gelingt der Move aber nicht und geht es per Tagesschluss unter die SMA200 zurück, so hätte dies bärischen Charakter. Es könnten sich weitere Abgaben einstellen, die zunächst an das Monatstief und dann weiter bis in den Bereich der 205/200 EUR gehen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss wieder bis über der 50-Tage-Linie etablieren. Erst wenn dies verbindlich abgebildet ist, könnte es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Setzt sich das Wertpapier aber per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie fest, so könnte es übergeordnet weiter abwärts in den Bereich der 200 EUR Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie Mitte September unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist. Nach dem Rücksetzer ging es zunächst etwas seitwärts. Im Zuge dieser Seitwärtsbewegung ging es kurz über die SMA20 (aktuell bei 238,95 EUR). Der Anteilsschein hat es aber nicht geschafft, sich über dieser Linie zu etablieren. Nachfolgend ging es deutlich abwärts. Zu Wochenbeginn konnter sich die Aktie im Zuge eines GAP up über die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 247,62 EUR). Die Aufwärtsbewegung setzte sich weiter fort, die Aktie konnte sich auch über die SMA200 (aktuell bei 252,27 EUR) schieben.

Gelingt es dem Anteilsschein, sich über der SMA200 festzusetzen, so wäre es wichtig, dass es gleich mit Dynamik und mit Momentum weiter aufwärts geht. Idealerweise sollte die Bewegung direkt an das Jahreshoch laufen. Darüber hinaus könnte das Anlaufziel erreicht werden, das in der Tagesbetrachtung definiert wurde.

Stellt sich dieses Szenario nicht ein und setzt die Aktie wieder unter die SMA50 zurück, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Wird dann auch die SMA20 als Support aufgegeben, so könnte es wieder abwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung genannt worden sind.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Sollte es die Aktie schaffen, sich über der SMA200 festzusetzen, so besteht die Möglichkeit, dass es direkt weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen könnte. Wird auf der anderen Seite die SMA20 aufgegeben, so könnte es übergeordnet in Richtung der 205/200 EUR Marke gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

281,20

295,71

311,21

Unterstützungen

252,27

251,61

249,00

248,87

247,62

240,05

238,95

237,54

226,60

