Rheinmetall: Kurs bricht nach oben aus!

Gemessen am aktuellen erwarteten KGV 2026 ist die Aktie von Rheinmetall etwas teurer als noch zu Beginn des Jahres 2024. Dennoch gehört das KGV mit dem Wert 13,08 im historischen Vergleich der letzten 10 Jahre zu den günstigeren Ausprägungen. Dieses KGV relativiert die raketenhafte Kursaufwertung seit Beginn des Jahres 2024.

Rheinmetall öffnete gestern die Bücher für das Jahr 2023. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer will angesichts prallvoller Auftragsbücher im laufenden Jahr weiter deutlich zulegen. Die Weichen sind auf weiteres Wachstum und steigende Profitabilität gestellt. Im vergangenen Jahr verfehlte Rheinmetall sein Umsatzziel allerdings. Dafür stieg der operative Gewinn auf einen Rekordwert. Den Aktionären winkt eine spürbar höhere Dividende. Dabei legten die Papiere gestern um 5,3 Prozent auf 443,60 Euro zu und waren damit größter Kursgewinner im Dax. Jüngste Gewinnmitnahmen bügelten die Aktien wieder aus, grundsätzlich eilen sie schon seit Monaten von Rekord zu Rekord. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 haben die Papiere ihren Wert mittlerweile etwa vervierfacht.

Allein in diesem Jahr beläuft sich das Kursplus auf rund 54 Prozent. Für 2026 plant das Management von Rheinmetall einen Gewinn pro Aktie von 31,99 Euro. Geht man von der Erfüllung dieser Planzahlen aus, sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 13,08. Im historischen Vergleich über die vergangenen 10 Jahre nähert sich das KGV damit den günstigsten Ausprägungen an. Zumindest in Deutschland ist eine Aufrüstung über die kommenden 10 Jahre geplant, nachdem von Russland auch aggressive Ausgaben im Rüstungsbereich erwartet werden. Der extrem gute Lauf setzt sich mit Beginn des neuen Jahres damit fort. Seit dem Durchbruch der oberen Begrenzung der seit Anfang April 2023 aufrechten Seitwärtsrange scheint es kein Halten mehr zu geben. Mit Ende des Jahres 2023 jagt bei der Kursentwicklung ein Hoch das nächste. Vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Donnerstag, 14. März 2024 war der Kurs von leichten Gewinnmitnahmen geprägt. In der Spitze wurde das am 6. März 2024 markierte Allzeithoch bei 441,10 Euro am gestrigen Handelstag überschritten. Bleiben die Bullen am Ruder, rückt eine weitere Kurssteigerung im Ausmaß von rund 10 Prozent in den Bereich des Möglichen.

447,90 // 494,01 Euro

401,30 // 335,70 Euro



Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Rheinmetall-Aktie bis auf 494,01 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JK5Y79) überproportional mit einem Omega von 3,12 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 38 % und dem Ziel bei 494,01 Euro (5,32 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 15.04.2024 eine Rendite von rund 46 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 401,25 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 36% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,28 zu 1, wenn bei 401,25 Euro (2,34 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

WKN:

JK5Y79

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

4,11 – 4,41 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

640,00 Euro

Basiswert:

Rheinmetall AG

akt. Kurs Basiswert:

443,60 Euro

Laufzeit:

19.12.2025

Kursziel:

5,32 Euro

Omega:

3,12

Kurschance:

+ 46 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.