Rheinmetall: auch im Friedensfall gute Geschäfte in der Ukraine!

Panzerwerk mit ukrainischem Staatsunternehmen Ukroboronprom geplant. Rheinmetall (RHM) könnte langfristig akttraktiv bleiben! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: RHM ISIN: DE0007030009

Rückblick: Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete im vergangenen Halbjahr ein Plus von fast 15 Prozent. Sie bewegte sich zuletzt in einer neutralen Phase. Nach dem jüngsten Rücksetzer und dem gerade formierten Golden Cross könnte sie bald wieder für einen Long Trade interessant sein.

Chart vom 21.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 255.9 EUR

Meinung: Die fundamentalen Kennzahlen des Rüstungskonzerns könnte man mit einem Kalauer als „bombig“ bezeichnen. Tatsächlich sorgt der Ukraine-Krieg für gute Geschäfte mit Waffen, Munition und Fahrzeugen. Und selbst wenn wider Erwarten ein Friedenschluss kommen sollte, dürfte die Ukraine einen riesigen Bedarf an Rüstungsgütern als Ersatz für das derzeit noch eingesetzte Material aus Zeiten der Sowjetunion haben. Rheinmetall und das Kiewer Staatsunternehmen Ukroboronprom planen gemeinsam, innerhalb eines Jahres vor Ort ein Panzerwerk aufzubauen. Allerdings gibt es noch Herausforderungen – besonders im Bereich der Flugabwehr für die Produktionsstätte – zu bewältigen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze. Den Stop Loss platzieren wir unter dem Tief vom 17. Juli und damit auch unter dem oben genannten Golden Cross. Seitwärtsbewegung der letzten Tage. Die Halbjahreszahlen meldet das Unternehmen aus Düsseldorf am 10. August, so dass wir unseren Trade spätestens am Vortag schließen sollten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RHM.

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

