Rheinmetall: Aufwärtstrend auf hohem Niveau!

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat die lang andauernde Seitwärtsrange zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro verlassen und auf höherem Niveau einen Aufwärtstrend etabliert. Im Monat Januar 2023 wurde im Zuge dessen sogar der Kernwiderstand bei 223,80 Euro überwunden.

Rheinmetall profitiert von der neuen Rüstungskonjunktur als Reaktion auf das kriegerische Auftreten Russlands. Ein Jahr nach der Ankündigung von 100 Milliarden Euro schweren Investitionen in die Bundeswehr blickt Deutschlands Rüstungsbranche optimistisch nach vorne. Der Ukraine fehlen Granaten, um russische Angriffe abzuwehren. Europas Depots leeren sich. Die EU will nun Nachschub mit industriepolitischen Eingriffen organisieren. Der Hersteller Rheinmetall baut bereits seine Kapazitäten aus. Unter anderem steigt das Unternehmen wieder in die Produktion von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard ein, der in der Ukraine mit Erfolg eingesetzt wird. In Ungarn hat Rheinmetall Mitte Januar den Grundstein für ein neues Munitionswerk gelegt, ein eigenes Werk für die Pulverproduktion in Sachsen wird erwogen.

Zum Chart

Der über lange Strecken weitgehend ereignislos verlaufende Aktienkurs von Rheinmetall in der Range zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro wurde durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nach oben getrieben. Der Beschluss der Regierung, um rund 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufzurüsten, beflügelte auch den Kurs von Rheinmetall. Beginnend mit dem Datum des Einmarsches am 24. Februar stieg der Kurs in den folgenden 14 Handelstagen auf das Level um den Wert von 145,05 Euro. Die Öffnung der Bücher am 16. März 2022 sorgte in den Folgetagen für einen weiteren steilen Anstieg bis auf das Niveau von 223.80 Euro. Die darauf anschließende Konsolidierung führte den Kurs wieder zurück auf das Niveau vom 24. Februar 2022. Auch wenn der Ukrainekrieg beendet wird, bleibt die Bedrohung seitens Russlands und Chinas. Die Rüstungsausgaben werden die nächsten Jahre auf dem zwei Prozent Niveau vom BIP verharren, was Rheinmetall in die Karten spielt. Seit Mitte Oktober 2022 ist auch eine festere Kursentwicklung zu beobachten, die auch das frühere Hoch bei 223,80 Euro überwunden hat. Bis 2025 ist eine Verdoppelung des Gewinnes eingepreist, was das erwartete KGV auf aktuell 10,94 senkt.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

256,70 // 282,01 Euro

Unterstützungen:

223,80 // 177,00 Euro



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Rheinmetall-Aktie bis auf 281,95 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD8ZWP) überproportional mit einem Omega von 3,32 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 45 % und dem Ziel bei 281,95 Euro (9,17 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 04.04.2023 eine Rendite von rund 47 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 215,40 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,13 zu 1, wenn bei 215,40 Euro (3,67 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD8ZWP

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

6,17 – 6,26 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

193,00 Euro

Basiswert:

Rheinmetall AG

akt. Kurs Basiswert:

246,50 Euro

Laufzeit:

15.09.2023

Kursziel:

9,17 Euro

Omega:

3,32

Kurschance:

+ 47 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.