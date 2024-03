Rheinmetall-Aktie: Wird es weniger?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall AG":

Rheinmetall steht nur noch gut 2 Tage vor der Präsentation der eigenen Quartalszahlen zum 4. Quartal. Das allerdings ist aus Sicht von Analysten sicherlich kein Ereignis, bei dem es besonders hohe Risiken gibt. Zu stetig sind derzeit die neuen Aufträge im Rüstungsbereich, auch und gerade für die Rheinmetall. Bei Kursentwicklungen von nur -1,5 % ist die Aktie im Moment allerdings in einer kleinen Warteschleife angekommen. Die Kurse waren schon am Freitag gesunken. Die Börsen warten.

Die Sorge vor den Daten wächst

Eventuell, so erste Stimmen nun doch, wächst die Sorge vor den Daten aus dem Unternehmen. Vor allem aber wächst ggf. die Sorge vor den neuen Inflationsdaten aus den USA. Die werden Auskunft darüber geben, wie sich die Zinspolitik entwickeln wird. Genau davon hängt auch Rheinmetall ab. Kunden – Staaten vor allem, aber auch Unternehmen – werden am Ende ihre Entscheidungen auch von den Kosten am Markt abhängig machen. Zumindest lässt die Stimmung an den Aktienbörsen dies vermuten. Rheinmetall zögert kurz vor dem nächsten Allzeithgoch derzeit wieder etwas.

