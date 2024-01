Rheinmetall-Aktie: Die 15 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Das Jahr 2024 wird für Rheinmetall vermutlich wirtschaftlich erneut erfreulich. Das sehen wohl auch die Börsen so. Denn trotz der -1,2 % Verlust am Freitag kann die Aktie auf ein Ergebnis von bislang 15 % seit Jahresanfang zurückblicken. Die Notierungen sind noch immer in einer erstklassigen Verfassung: Allein in den vergangenen fünf Handelstagen ging es um ca. 4,6 % aufwärts. Die Aktie erlebt einen Höhenflug.

Wirtschaftlich begründet: Sehr stark

Das ist nicht verwunderlich. Denn auch ohne neue Nachrichten sind die militärischen Ambitionen Deutschlands allgemein und speziell mit Blick auf den Krieg in der Ukraine weiterhin ein Stimmungstreiber. Das KGV für das laufende Jahr 2024 soll bei den vorliegenden Ergebnisschätzungen bei 17,1 liegen. Das ist aktuell ein aus Sicht von Value-Investoren durchaus interessanter Wert.

Charttechnisch betrachtet hat die Aktie ohnehin sehr viele Punkte gesammelt!

