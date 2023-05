Die Deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession. Neben den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind es laut Experten vor allem strukturelle Probleme, die Ursache dieser Wirtschaftskrise sind. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine hat vor dieser Situation gewarnt. “Es ist ein Land im jahrzehntelangen Reformstau, das mit Ansage in diese Rezession rutscht. Bürokratismus, verschleppte Digitalisierung, ein eklatanter Fachkräftemangel und eine desaströse Energiepolitik sind nicht erst gestern vom Himmel gefallen. Das rächt sich jetzt.”, sagt der Abgeordnete.

“In unserem Land hat sich in den letzten 16 Jahren eine Kultur des fetten Staates, der jedes Problem mit Geld zuschüttet, etabliert. Diejenigen, die dieses Geld erwirtschaften, wurden völlig aus den Augen verloren. Die Folgen sind jetzt Produktionsrückgänge, Reallohnverluste und Abwanderungen ins Ausland.”, so der Abgeordnete. Für Teutrine ist die Schlussfolgerung klar: “Während andere Industrienationen Dynamiken entwickeln, fällt Deutschland ab. Statt Debatten über zusätzliche Belastungen brauchen wir eine Zeitenwende auch für die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit und Verzicht auf Belastungen und Bürokratie umfasst.”