Repsol: Long Setup für steigende Ölpreise!

Pullback, Umkehrkerze, Golden Cross – alles ist da!

Repsol (REP) – ISIN ES0173516115

Repsol: Rekordgewinn für 2023 erwartet!Rückblick

Die Repsol-Aktie legte im vergangenen Halbjahr eine Berg- und Talfahrt hin und verlor dabei fast 1 Prozent ihres Kurswerts. Die letzten sechs Tageskerzen lieferten uns eine Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte und anschließend einen Pullback zurück zum 20er-EMA sowie eine Umkehrkerze und ein Golden Cross.

Repsol-Aktie: Chart vom 15.02.2024, Kürzel: REP, Kurs:13.79 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die genannten Elemente der Chartformation sprechen für einen Bounce in Richtung Norden. Zusätzlich versprechen wir uns Rückenwind von steigenden Notierungen an den Energiemärkten. Oberhalb der gestrigen Kerze liegt unser Kaufsignal. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gestrigen Tageskerze wäre Zurückhaltung angesagt.

Meinung

Für 2023 wird bei dem Unternehmen aus Madrid ein Gewinnzuwachs von über 17 Prozent und somit ein neuer Rekordgewinn erwartet. Die genauen Zahlen meldet das spanische Öl- und Gasunternehmen am 22. Februar, dürften aber aufgrund der starken Korrelation mit dem Ölpreis weitgehend eingepreist sein. Auch die Dividendenrendite 2023e liegt mit 5.53 Prozent noch einmal deutlich über dem Vorjahr.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 17.66 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 103.05 Mio. EUR

Meine Meinung zu Repsol ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in REP.

Quellennachweis: https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/Repsol-Aktie-ES0173516115

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

