Bundesfinanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil haben in dieser Woche das Rentenpaket II vorgestellt. Die Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland wird erstmals in der Geschichte um eine kapitalgedeckte Komponente ergänzt. Durch das Generationenkapital wird die gesetzliche Rentenversicherung unabhängiger von demografischen Entwicklungen. „Das ist ein historischer Wandel in der Rentenpolitik“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler im Interview mit dem Fernsehsender WELT. Das Umlageverfahren stoße aufgrund der demographischen Entwicklung an Grenzen, so Schäffler weiter. Langfristig werden vor allem junge Menschen entlastet und das Rentensystem auf ein solideres Fundament gestellt. „Unser Ziel ist, dass auch unsere Enkel sich noch auf ein leistungsfähiges Rentensystem verlassen können. Die Rente darf nicht zu einem schwarzen Loch für den Staatshaushalt werden. Mit dem Generationenkapital kommen wir diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher und stabilisieren die Rente langfristig“, so Schäffler abschließend. „Das Generationenkapital ist ein Erfolg, der zur Stabilisierung der Rentenversicherung beiträgt“, hebt Christian Sauter hervor. Jens Teutrine, der auch Vorsitzender der Jungen Gruppe in der FDP-Fraktion ist, machte deutlich, dass das Generationenkapital erst der Anfang sein dürfe: “Mit dem Generationekaptal erfolgt der Einstieg in die Kapitaldeckung - eine historische Weichenstellung für stabilere Rentenfinanzen. Es ist absolut unverständlich, dass sich die Mär vom hochspekulativen Aktienmarkt hält, obwohl andere Länder, wie Schweden, mit ähnlichen Systemen seit Jahrzehnten zuverlässig Gewinne für die Beitragszahler einfahren.”