Die Rendite der Bundesanleihe im Fokus

Der Euro-Bund-Future stand vor Wochenfrist bei 140,73 Prozentpunkten. Seither geht es kontinuierlich etwas zurück. Am Freitag verabschiedete er sich mit 138,21 Punkten ins Wochenende. Aus diesem kam der Euro-Bund-Future am Montag unverändert und sank schließlich im weiteren Verlauf auf sein vorläufiges Wochentief bei 137,54 Prozentpunkten. Am Mittwoch lassen positive Konjunkturaussichten für Deutschland den Euro-Bund-Future auf 139,23 Punkte steigen. Bis zum Donnerstagmorgen gibt er wieder nach und steht bei 138,40 Prozentpunkten. Mit 2,153% notiert die 10-jährige Bundesanleihe etwas höher als in der Vorwoche mit 2,095%. Auch die 30-jährige Bundesanleihe notiert mit 2,122% höher. In der Vorwoche lag die Rendite bei 1,992%.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

