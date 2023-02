Rekordhohe Aktienkäufe amerikanischer Privatanleger sind kein gutes Zeichen

Liebe Leser,

seit Anfang des Jahres haben amerikanische Privatanleger jeden Tag für durchschnittlich 1,5 Mrd. Dollar Aktien gekauft. Das sei ein neuer Rekord, wissen die Analysten von VandaTrack zu berichten.

Es ist kein gutes Zeichen, wenn die Gruppe der Privatanleger den Aktienmarkt mit Kauforders überschwemmt. Gewöhnlich geschieht das nämlich nur in der Endphase einer Hausse und manchmal auch am Ende einer größeren Bearmarketrally.

Ende der Bearmarketrally?

Vorige Woche habe ich Ihnen an dieser Stelle dargelegt, warum der Kursanstieg an den Aktienmärkten, der im Oktober 2022 begonnen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit eine Bearmarketrally ist, also nur eine vorübergehende Unterbrechung der Aktienbaisse.

Darüber hinaus habe ich die Frage gestellt, ob diese Bearmarketrally an den Aktienmärkten jetzt endet. Ein von mir favorisierter Momentum-Indikator hatte gerade ein Verkaufssignal gegeben und die spekulativen Übertreibungen hatten schon wieder ein Ausmaß erreicht, das man typischerweise an einem Top erwarten kann.

In den fieberhaften Aktienkäufen zahlreicher Privatanleger sehe ich ein weiteres Warnsignal für die Börse. Sie sind ein zusätzliches Argument für das Ende der Rally.

Technisches Verkaufssignal und Platz nach unten

Seit Anfang Februar ist der S&P 500 inzwischen um 5% gefallen. Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, hat der Momentum-Indikator, auf dessen Verkaufssignal ich vorige Woche hingewiesen hatte, noch viel Platz nach unten. Diese Konstellation deutet darauf hin, dass sich der Index erst am Beginn einer größeren Abwärtswelle befindet.

Wenn der Kursanstieg der vergangenen Wochen tatsächlich eine Bearmarketrally war – wofür sehr vieles spricht – dann sollte der Index im Lauf der jetzt begonnenen Abwärtswelle unter sein Oktober 2022-Tief fallen und damit die Baisse bestätigen.

S&P 500, Momentum-Indikator, 2021 bis 2023

Der Momentum-Indikator hat vorige Woche ein Verkaufssignal gegeben und noch viel Platz nach unten.

Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Restriktive Geldpolitik ist Gift für die Börse

Die von der Zentralbank beherrschten kurzfristigen Zinsen sind in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Damit haben sie neue zyklische Hochs erreicht. Darüber hinaus fallen in den USA die Geldmengen. Diese sehr restriktive Geldpolitik ist zur Inflationsbekämpfung unerlässlich. Für die Börse ist sie jedoch Gift.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

