Reiche Rohstoffvorkommen in Afrika

Besonders Südafrika ist reich an Rohstoffen und es gehört zu den wichtigsten Rohstoffe exportierenden Ländern weltweit

Kürzlich begann in Nigeria, Westafrika eine neu lizenzierte Warenbörse mit dem Goldhandel. Die Lagos Commodities and Futures Exchange wurde von der Securities and Exchange Commission für den Goldhandel mit der Spezifikation der London Bullion Market Association lizenziert. Weltweit akzeptable Preise und Qualität werden angestrebt. Dabei fördert Nigeria auch die Erschließung anderer Bodenschätze.

Rund 40 Prozent der weltweiten Goldreserven sind noch immer im Witwatersrand-Gebiet enthalten. Die Witwatersrand Gold-Uran-Seifenlagerstätte enthält die größte bekannte Goldanreicherung auf der Erde. Hier wird bis in eine Tiefe von 4.000 Metern gefördert. In diesem Gebiet (und auch in den USA) ist Sibanye-Stillwater ein bedeutender Bergbaukonzern. Gold und Platingruppen-Metalle stehen im Fokus. Neben der Produktion von Platin, Palladium und Gold konzentriert sich das Unternehmen auch auf Batteriemetalle.

Im südlichen Afrika liegt Simbabwe, fast 40 verschiedene Mineralien gibt es dort. Abgebaut werden besonders Platin, Gold, Chrom, Kohle und Diamanten. In Simbabwe hat sich Caledonia Mining mit seiner Blanket-Goldmine bestens etabliert. Erfolgreich wird Gold produziert und es werden Dividenden ausbezahlt. Maßgeblich mit verantwortlich für die Erfolge ist die Akzeptanz einheimischer Investoren. Insgesamt bietet Afrika vielfältige Möglichkeiten für Investoren auf den Rohstoffreichtum Afrikas zu setzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).

