Regierungserklärung im Bundestag zu Israel

Gestern hat Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung Stellung zum Terrorismus der Hamas in Israel bezogen, diesen scharf verurteilt und Israel Deutschlands Unterstützung zugesichert. Im Zuge der Regierungserklärung wurde zudem ein gemeinsamer Entschließungsantrag der Regierungskoalition zusammen mit der CDU/CSU-Fraktion beschlossen. In diesem betonen sie, dass Israel die volle Solidarität und jedwede Unterstützung zu gewähren sei. Bereits am Sonntag nach den Anschlägen haben die Vorsitzenden der fünf beteiligten Parteien in einer gemeinsamen Erklärung dem angegriffenen Land ihre Solidarität signalisiert. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr verurteilte in seiner Rede die Sympathiebekundungen für die Hamas und verlangte von islamischen Verbänden eine klare Distanzierung. „Israel nutzt infolge des menschenverachtenden Terrorismus durch die Hamas das völkerrechtlich legitimierte Recht auf Selbstverteidigung. Deutschland steht dabei fest an der Seite Israels. Durch den gemeinsamen Entschließungsantrag unterstreicht der Bundestag das in breiter Mehrheit“, stellt Christian Sauter klar.