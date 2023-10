Regen in Indien bedeutet starke Goldnachfrage

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Meist mögen wir den Regen nicht. Für Goldanleger bietet Regen jedoch Chancen, vor allem, wenn er in Indien fällt

Ein gutes Zeichen: „Das India Meteorological Department (IMD) bestätigte, dass sich das ganze Land am 2. Juli offiziell im Monsun befand.“ Wer im heute volkreichsten Land der Erde keinen Regen mag, hat eine schwere Zeit. Doch in Indien liebt die Mehrzahl der Bevölkerung den Regen. Steht das wichtige Nass doch für Wohlstand, wenn auch in kleinem Maße. Denn viele Menschen in Indien sind von der Landwirtschaft abhängig. Gedeihen die Pflanzen auf den Feldern gut, ist die Ernte üppig und der Verdienst lohnend. Ein guter Monsun ist daher wichtig, nicht nur für die ländlichen Gebiete. Auch in den Städten macht sich ein guter Monsun bemerkbar, nämlich durch Lebensmittelpreise, die nicht durch die Decke gehen.

Doch was hat der Monsun mit Gold zu tun? Wer sich mit Indien auskennt, kommt sofort auf den Zusammenhang zwischen idealem Wetter und Goldnachfrage. Denn Indien ist nicht nur das Land mit der zweithöchsten Goldnachfrage auf der Erde. Rund 60 Prozent dieser Goldnachfrage kommt aus den landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Denn gerade die ländliche Bevölkerung schwört auf das Gold als werterhaltendes Mittel. Und daher ist es auch sehr beliebt für Geschenke zum Beispiel bei Hochzeiten und Feiertagen. Verdienen die Bauern und Landarbeiter gut, legen sie daher mehr ihres Verdienstes in Gold an. So kommt es, dass gerade im dritten und vierten Quartal eines guten Erntejahres die Goldnachfrage in Indien steigt. Dieses Jahr scheint wieder ein gutes Monsun-Jahr und damit Erntejahr zu werden, wobei in der Landwirtschaft immer Risiken bestehen. Doch kommt es wie aktuell erwartet, dann sollte der Goldpreis weitere Impulse erhalten. Wer davon profitieren will, kann sich selbst physisches Gold in den Tresor legen. Oder Investoren setzen risikobereiter auf das Gold, das noch im Boden schlummert. Das geht über die Aktien von Unternehmen, die gute Goldprojekte besitzen. Beispiele hierfür wären unter anderen Fury Gold Mines und OceanaGold. In Quebec und Nunavut ist Fury Gold Mines tätig. Zum Portfolio gehören auch über 59,5 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver. OceanaGold produziert Gold und Kupfer, dies in den USA und auf den Philippinen.

