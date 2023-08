Redcare Pharmacy: Solide Zahlen, optimistischer Ausblick

Das Online-Unternehmen Redcare Pharmacy (ehemals Shop-Apotheke) schreibt wieder schwarze Zahlen, wie die heute veröffentlichten Quartalszahlen belegen. Für das Gesamtjahr sieht der Vorstand fantastische Wachstumsaussichten, die sich im niedrigen zweistelligen Bereich bewegen. Aktionäre honorieren dies im heutigen Verlauf mit einem deutlichen Kursaufschlag.

Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke Europe) hat im abgelaufenen Quartal seinen Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 34 Prozent auf 792 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA konnte von minus 10,4 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro in den positiven umgemünzt werden. Die bereinigte EBITDA-Marge lag hingegen bei 3,2 Prozent. Zeitgleich erhöhte der Onlinehändler seine Prognose für das Gesamtjahr. Beim Umsatz wird nun ein Anstieg zwischen 20 und 30 Prozent auf 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 1,5 bis 3,0 Prozent gesehen. Wachstumstreiber hierfür dürfte auch die zwangsweise Einführung des Online-Rezepts sein.

Wahre Herausforderung kommt erst noch

Zwar gelang es einen seit Februar 2021 bestehenden Abwärtstrend in diesem Jahr zu beenden und eine Aufwärtsphase zu initiieren, allerdings dürfte sich der einstige Bereich einer früheren Nackenlinie um 120,00 Euro für das Wertpapier von Redcare Pharmacy als nicht unerhebliche Hürde erweisen. Erst darüber dürfte weiteres Kurspotenzial an 165,70 Euro auf mittelfristiger Basis freigesetzt werden. Daher sollten sich Investoren ab sofort und trotz des heutigen Kurssprungs auf eine Konsolidierung zurück in den Bereich des EMA 200 (Woche) bei aktuell 87,80 Euro einstellen. Dieses Niveau würde sich im Übrigen sehr gut für den Aufbau von Long-Positionen auf einer tieferen Kursebene anbieten. Auf jeden Fall bedarf es nun einer engmaschigen Beobachtung des Basiswertes, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Redcare Pharmacy (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Redcare Pharmacy Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD7JL5

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

13,820 – 14.000 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,510 Euro

Basiswert:

Redcare Pharmacy Inh.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

117,85 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

35,40 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 160 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.