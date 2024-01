Redcare Pharmacy - Gibt der Start des E-Rezepts der Aktie neuen Schub?

Der Online Apotheken-Konzern Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) meldete bereits Eckdaten zum vierten Quartal 2023. Demnach legte der Umsatz im Schlussquartal um 62 Prozent zu. Auf Jahressicht stieg der Erlös um 49 Prozent gegenüber 2022 und erreichte mit 1,8 Milliarden Euro das obere Ende der Prognosespanne. Einige Anleger nutzten die überraschend guten Nachrichten für Gewinnmitnahmen. Dabei könnte das Geschäft jetzt erst richtig an Fahrt gewinnen.

Das E-Rezept ist da. Seit 1. Januar 2024 ist die Nutzung des E-Rezepts für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland verpflichtend. Redcare Pharmacy könnte davon profitieren. Einer Studie von EY zufolge betrug das Marktvolumen für Online-Apotheken 2022 rund 2,5 Milliarden Euro. Dies entspricht etwa vier Prozent des Gesamtmarkts. Die EY-Experten erwarten, dass das Marktvolumen bis 2027 auf vier Milliarden ansteigen könnte. Schließlich nutzen rund 68 Prozent der gesetzlich versicherten bereits das Angebot von Online-Apotheken. Wie die Quartalszahlen von Redcare Pharmacy zeigen, steigt die Zahl der Kunden stetig weiter an.

Dennoch zeigte sich Redcare Pharmacy-Chef Olaf Heinrich zuletzt unzufrieden mit der Einführung des E-Rezepts. „Die Onlineapotheken werden beim Thema E-Rezept diskriminiert“, erklärte Heinrich mehrfach. In Apotheken kann das E-Rezept über ein Kartenlesegerät, in das die elektronische Gesundheitskarte gesteckt wird, vom zentralen E-Rezept-Server abgerufen werden. Dies soll nun der vorrangige Einlöseweg werden. Allerdings sind die Onlineversender bei dieser Lösung bisher noch außen vor. Heinrich schlägt vor, dass das E-Rezept online auch über Smartphone und elektronische Gesundheitskarte eingelöst werden kann. Dabei soll die elektronische Gesundheitskarte (eGK) über die Versandhandel-App im Smartphone gelesen werden. Dieses Verfahren wird jedoch erst noch geprüft. Die Einführung dieses oder eines vergleichbaren Verfahrens könnte Redcare Pharmacy zusätzliche Wachstumsimpulse geben.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt, denn Redcare Pharmacy zählt zu den größten Online-Apotheken in Deutschland. Das Geschäft im deutschsprachigen Raum lieferte in den ersten neun Monaten zudem ein positives EBITDA. Das internationale Geschäft liegt jedoch immer noch in der Verlustzone. Zudem wird das Unternehmen trotz eines Nettoverlusts mit dem 1,1-fachen des Umsatzes bewertet. Weitere Rücksetzer sind somit nicht ausgeschlossen.

Chart: Redcare Pharmacy

Widerstandsmarken: 140,00/144,55/159,90 EUR

Unterstützungsmarken: 104,35/119,70/124,45 EUR

Die Aktie von Redcare Pharmacy bildet seit Ende 2022 einen Aufwärtstrend. Dabei schraubte sich das Papier zeitweise auf EUR 144,55 nach oben. In den zurückliegenden Tagen kam die Aktie unter Druck und sank bis zur Kreuzunterstützung bie EUR 125,45 nach unten. Die 50%-Retracementlinie, die Aufwärtstrendlinie sowie die Unterkante des Bollinger-Bands haben bisher jedoch gehalten. Solange dieses Level nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis zum jüngsten Hoch von EUR 144,55 und im weiteren Verlauf bis EUR 159,90 (138,2%-Retracementlinie). Ein Rücksetzer bis EUR 119,70 könnten die Bullen möglicherweise wieder ausbügeln. Sinkt die Aktie jedoch unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis zum Ausgangpunkte des jüngsten Aufstiegs bei EUR 104,35.

Redcare Pharmacy Betrachtungszeitraum: 03.04.2023 –12.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Redcare Pharmacy

Betrachtungszeitraum: 12.01.2019– 11.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate und (Express-) Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von Redcare Pharmacy auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Siemens-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissions-/Verkaufspreis in EUR

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Redcare Pharmacy

Express Aktienanleihe Protect

HVB8JL*

101,25**

08.02.2027

Barriere: 60%***; Zinssatz: 10,3 % p.a.

Redcare Pharmacy

Aktienanleihe

HVB8JK****

100,00**

06.02.2025

Basispreis: 80%***; Zinssatz: 12 % p.a.

Redcare Pharmacy

Bonus-Cap-Zertifikat

HD1SHV

134,90

21.06.2024

Barriere: 100 EUR; Bonuslevel/Cap: 150 EUR

Redcare Pharmacy

Bonus-Cap-Zertifikat

HD1SJJ

133,61

20.09.2024

Barriere: 100 EUR; Bonuslevel/Cap: 160 EUR



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

K.o.-Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Redcare Pharmacy

HC7C09

4,29

88,858279

88,858279

3,1

Open End

Redcare Pharmacy

HD0PGM

2,54

107,376023

107,376023

5,2

Open End

Redcare Pharmacy

HD0VEH

1,25

121,348739

121,348739

10,7

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

K.o.-Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Redcare Pharmacy

HD1SXA

4,02

169,998556

169,998556

-3,3

Open End

Redcare Pharmacy

HD0UG0

2,06

149,970672

149,970672

-6,4

Open End

Redcare Pharmacy

HD16VC

1,61

144,980213

144,980213

-8,2

Open End



Turbo Open End Bull auf Redcare Pharmacy für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie; Turbo Open End Bear auf Redcare Pharmacy für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

