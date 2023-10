Redcare Pharmacy: Erkältungssaison rollt los

Mit dem Herbstwetter erleben auch wieder Erkältungen Einzug in unser Leben, Apothekenversandhändlern könnte dies saisonal in die Karten spielen und die Umsätze noch einmal ordentlich ankurbeln. In der heutigen charttechnischen Besprechung wird das Wertpapier von Redcare Pharmacy (Tochter: Shop Apotheke) genauer unter die Lupe genommen.

Zu Hochzeiten Anfang 2021 markierte Redcare Pharmacy noch bei 249,00 Euro noch ein stolzes Verlaufshoch, doch der steile Anstieg blieb nicht folgenlos, das Papier stürzte geradewegs auf 120,00 Euro im Spätsommer wieder ab. Damit aber nicht genug, nach einer Zwischenerholung auf 165,70 Euro ging es anschließend Ende selben Jahres weiter talwärts, in der Spitze erreichte die Aktie bei 36,51 Euro im Oktober letzten Jahres ihren vorläufigen Tiefpunkt. Seither herrscht wieder eine Erholungsbewegung, diese konnte exakt an die Nackenlinie einer alten SKS-Formation aus 2021 ausgebaut werden. Dort steckt der Wert nun fest und beschreibt zunächst eine Seitwärtskonsolidierung.

Erstmal Kräfte sammeln

Solange Redcare Pharmacy zwischen dem 50-Wochen-Durchschnitt bei 89,91 und grob 120,00 Euro seitwärts tendiert, bleibt dies als neutral einzustufen, darüber hinaus aber dürfte es sich hierbei um eine klassische Konsolidierung handeln. Neuerliche Long-Ansätze können dagegen erst oberhalb von 120,00 Euro abgeleitet werden, ein erfolgreicher Durchbruch dürfte infolgedessen Aufwärtspotenzial in den Bereich von 165,70 Euro und damit den Niveaus der beiden Schultern der letzten großen SKS-Formation freisetzen. Unterhalb eines Niveaus von 85,60 Euro dürfte sich die Lage kurzzeitig etwas zuspitzen, aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte erhöhter Konsolidierungsbedarf dann ein Ziel um 75,32 Euro forcieren.

Redcare Pharmacy N.V. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Redcare Pharmacy N.V. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB7Q8C

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

11,63 – 11,78 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

12,030 Euro

Basiswert:

Redcare Pharmacy N.V.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

105,80 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

30,03 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 155 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.