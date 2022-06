Redbox Entertainment Inc.: Branche, Chartformation und Short Float wie einst bei GameStop!

Die Leerverkaufsquote von 38.56% und die Übernahmegerüchte bei Redbox Entertainment Inc. (RDBX) könnten für Nervosität bei den Short Sellern sorgen. Short Squeeze?

Symbol: RDBX ISIN: US91307C1027

Rückblick: Das Wertpapier kontte in einem sehr volatilen Halbjahresverlauf rund 20 Prozent zulegen. Der Pullback vom Pivot-Hoch zurück zum 20er-EMA sowie die Kursslücke vom 7. auf Juni sind eine ideale Konstellation für ein Long Setup. Allenfalls die kleine Kurslücke in der Monatsmitte stört die Harmonie des Chartbilds ein wenig.

Chart vom 24.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 9.75 USD

Meine Expertenmeinung zu RDBX

Meinung: Bei diesem Wertpapier erinnert neben der Chartformation vieles an GameStop, eine Aktie die stark leerverkauft war und dann über die sozialen Medien hochgejubelt wurde. Zufälligerweise handelt es sich auch diesmal wieder um einen Videoverleih und der Short Float ist mit 38.56 Prozent ebenfalls im Extrembereich. Hinzu kommen Übernahmegerüchte. Das Unternehmen Chicken Soup for the Soul Entertainment ist offenbar bereit für eine Akquisition.

Mögliches Setup

Setup: Sobald es Signale für einen Bounce gibt könnten wir uns den Einstieg in einen kurzfristigen Long Trade vorstellen. Angesichts der hohen Leerverkaufsquote ist ein Short Squeeze durcchaus im Bereich des Möglichen. Den Stopp Loss, den wir anfangs unter der ersten der beiden oben genannten Kurslücken setzten, sollten wir schrittweise nachziehen und rechtzeitig die Gewinne mitnehmen. Falls die Übernahme platzt, wäre ein erneuter Abverkauf zu erwarten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RDBX.

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2022

