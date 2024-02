Die Rechnung kommt zum Schluss

Falls Sie das Vorstehende aufmerksam gelesen haben, dann wissen Sie, dass zum Wochenende der Smart Investor 3/2024 erschienen ist und, dass dieser wieder ein breites Spektrum an Themen abdeckt. Dabei haben wir über unsere Titelstory „Dividenden vs. Zinsen“ noch gar nicht gesprochen. Denn trotz des erreichten hohen Zinsniveaus bleiben Dividendenwerte attraktiv. Zum einen weisen die besten unter ihnen eine Wachstumsdynamik auf, die für steigende Erträge in der Zukunft sorgen kann. Zum anderen sind hier mit Ihrer Anlage direkt an einem ertragreichen Unternehmen beteiligt und nicht bloßer Gläubiger einer Anleihe. Egal, ob Sie sich für Dividenden-Champions oder -Aristokraten entscheiden, Smart Investor präsentiert Ihnen in jedem Fall eine interessante Auswahl. Ein weiterer Schwerpunkt ist Argentinien. Der frisch gewählte Präsident Javier Milei hat ein beeindruckendes Tempo vorgelegt, um das Land aus dem Sumpf von Korruption und Sozialismus zu ziehen, trotz fehlender eigener Parlamentsmehrheit. Inzwischen konnte er sogar das erste Haushaltsplus seit einem Jahrzehnt vermelden, was der hiesige grün-sozialistische Medienmainstream durch intensives Wegschauen honorierte. Um zu wissen, was in Argentinien wirklich los ist, und wie dort wieder in Richtung wohlstandsstiftende Marktwirtschaft umgesteuert wird, sollten Sie schon den Smart Investor lesen.