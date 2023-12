Rapid: Eine vergessene Aktie in einem boomenden Sektor

Liebe Anleger,

Je mehr die künstliche Intelligenz in unsere Alltagsleben eindringt, umso wichtiger wird gleichzeitig auch der Bereich der Cybersicherheit. Das verschaffte dem ganzen Sektor der Cybersicherheit in diesem Jahr einen kräftigen Aufwind. Nur eine Firma wurde von den Anlegern dabei übersehen: Rapid7.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Anbieter von Cybersecurity-Lösungen entwickelt. Das Kernprodukt von Rapid7 ist die Insight Plattform. Bei ihr handelt es sich um eine cloudbasierte Plattform, die den Unternehmen dabei hilft, ihre Cybersicherheitslage zu überwachen, zu analysieren und zu verbessern. Ein großer Vorteil der Plattform ist ihr modularer Aufbau. Durch ihn kann sie vom Kunden beliebig erweitert und für viele Endprodukte eingesetzt werden.

In der Welt der Anbieter von Cybersecurity-Lösungen ist Rapid7 einer der großen Anbieter. Der Marktanteil liegt bei etwa fünf Prozent und das will in einem schnell und stark wachsenden Markt einiges heißen. Konkurrenz ist in diesem Sektor ohnehin ein sehr relativer Begriff, denn erstens ist der Markt sehr groß und zweitens überschneiden sich angesichts der Fülle von Herausforderungen die Lösungen der einzelnen Unternehmen nicht notwendigerweise.

Das Geschäft bei Rapid7 läuft jedenfalls wie geschmiert. Der Umsatz konnte in den letzten fünf Jahren von 244 auf 685 Millionen US-Dollar gesteigert werden und der freie Cashflow drehte 2021 in den positiven Bereich. 2022 wurde bereits ein freier Cashflow von 0,99 US-Dollar je Aktie erreicht. Dieses gute Ergebnis soll in diesem Jahr nochmals um 32 Prozent gesteigert werden. Für 2024 und 2025 wird eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte erwartet, sodass der freie Cashflow je Aktie Ende 2025 bei 3,50 US-Dollar liegen soll.

Das Ziel könnte erreicht werden, denn die Zahl der Kunden konnte um sechs Prozent auf 11.412 gesteigert werden und der Umsatz je Kunde legte um sieben Prozent zu. Besonders erfreulich war, dass die wiederkehrenden Umsätze sogar um 14 Prozent auf 776,8 Millionen US-Dollar gesteigert werden konnten.

Die Anleger haben diese Erfolgsgeschichte lange Zeit ignoriert. Erst die letzten Quartalszahlen bewirkten ein Umdenken und der Kurs ist über den Widerstand zwischen 50 und 52 US-Dollar ausgebrochen. Zu erwarten ist, dass dieses Kursniveau nun noch einmal von oben getestet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Rapid-Analyse von 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rapid jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rapid Aktie

