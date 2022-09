In einer Rede zur europäischen Sicherheit sprach Bundeskanzler Olaf Scholz an der Karls-Universität in Prag davon, dass er das Gewicht Europas zur Geltung bringen wolle. So sprach der Bundeskanzler von einer europäischen Luftraumverteidigung durch moderne Radar- und Flugabwehrsysteme. Geplant ist die mögliche Beteiligung Polens, des Baltikums, der Niederlande, Tschechiens, der Slowakei und der skandinavischen Staaten. Als mögliche Option wird derzeit das israelische „Arrow 3“-System betrachtet. Diese Raketen können Objekte in einer Flughöhe von bis zu 100 km abfangen und somit ballistische Raketen aus dem Weltraum abwehren, eine Fähigkeit die der Bundesrepublik bis heute fehlt. Die Anschaffungskosten des Systems betragen etwa zwei Milliarden Euro, durch eine gemeinsame Beschaffung verschiedener europäischer Staaten könnten die Kosten jedoch niedriger ausfallen. „Durch den europäischen Schulterschluss könnte bald eine kritische Verteidigungslücke Deutschlands geschlossen werden“, bewertet der Verteidigungspolitiker Christian Sauter den Vorschlag.