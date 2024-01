RWE-(Turbo)-Calls mit 93%-Chance bei Kurserholung auf 37 Euro

Nach dem kräftigen Kursrückgang zwischen Mai bis Oktober 2023, der am 6.10.23 bei 31,55 Euro auf einem neuen Jahrestief endete, legte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) nach der Veröffentlichung sehr guter Zahlen für die ersten neun Monate sehr stark auf 41,75 Euro zu, um seit Anfang Januar wegen des verhaltenen Ausblickes wieder deutlich auf 34,19 Euro nachzugeben.

Dennoch bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 59,50 Euro (JP Morgan Chase) in den neuesten Analysen ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen ihr Niveau 37 Euro erreicht, wo sie zuletzt am 26.1.24 notierten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 19.4.24, BV 0,1, ISIN: DE000SU7GKC0, wurde beim RWE-Aktienkurs von 34,19 Euro mit 0,13 – 0,14 Euro gehandelt.

Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf ihr 37 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,27 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,419 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,419 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH0BM27, wurde beim Aktienkurs von 34,19 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 37 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,55 Euro (+90 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,421 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,421 Euro, BV 1, ISIN: DE000TT2P647, wurde beim Aktienkurs von 34,19 Euro mit 4,87 – 4,89 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 37 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 7,50 Euro (+53 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek