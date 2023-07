RWE: Starke Zahlen!

Im Segment Wasser/Biomasse/Gas sowie im Bereich Energiehandel meldet RWE für das erste Halbjahr 2023 starke Zahlen. Damit könnte die Aktie die seitwärts gerichtete Tendenz der vergangenen Monate nach oben verlassen und den im Sommer des vergangenen Jahres unterbrochenen Aufwärtstrend wieder aufnehmen!

Finanzvorstand Michael Müller verkündete, dass die Entwicklung des Ergebnisses im ersten Halbjahr 2023 von einem sehr erfolgreichen Einsatz des internationalen Kraftwerksportfolio sowie von einer außerordentlich starken Performance im Energiehandel geprägt war, womit die eigenen Erwartungen übertroffen wurden. Die guten Zahlen sind Grund für RWE, die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzuheben. So wolle man weiter massiv in die Energiewende investieren und dabei gleichzeitig die Aktionäre am Erfolg des Unternehmens beteiligen. So wurde auch die Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt.

Zum Chart

Die Aktie konnte nach einer jahrelangen Talfahrt im Sommer 2015 nach oben drehen und eine langfristige Trendwende vollziehen. Seitdem bildet der Kurs einen langfristigen Aufwärtstrendkanal aus. Nach einer Zwischenrally 2021 und 2022 ist der Titel zu einer seitwärts gerichteten Tendenz übergegangen, die zuletzt in überschaubaren Bahnen verlaufen ist. Nach den guten Unternehmenszahlen könnte die Aktie diese Konsolidierung nach oben verlassen und dabei dann die nächste Widerstandszone in der Region um 51 Euro in Angriff nehmen. Nach unten hin sollte die Aktie hingegen nicht mehr deutlich unter die Region um 38 Euro fallen, da sich das aktuell positive Szenario sonst wieder deutlich eintrüben würde.

RWE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

44,00 // 51,00 US-Dollar

Unterstützungen:

38,40 // 36,10 US-Dollar



Fazit

RWE rechnet nach einem starken ersten Halbjahr auch für die zweite Jahreshälfte mit überzeugenden Zahlen. Damit dürfte die Aktie die Seitwärtstendenz der letzten Monate nach oben verlassen und an den im Vorjahr unterbrochenen Aufwärtstrend anknüpfen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VX2G4G) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von RWE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,63 profitieren. Das Ziel sei bei 51,00 Euro angenommen (18,80 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 37,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 3,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VX2G4G

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

8,72 – 9,09 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

32,07 Euro

Basiswert:

RWE

KO-Schwelle:

32,07 Euro

akt. Kurs Basiswert:

40,86

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

18,80 Euro

Hebel:

4,63

Kurschance:

+ 110 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.