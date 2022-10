RWE – Seitwärtsstrategien auf den europäischen Energieriesen

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Stromerzeugungskapazität und EBITDA (3,7 Mrd. Euro) lagen bei RWE für 2021 knapp zur Hälfte in flexibler Generierung (Gas, Wasserkraft, Biomasse, Wasserstoff, Batterien), zu etwa einem Viertel in erneuerbaren Energien (Wind On- und Offshore, Solar) und zu weniger als 30 Prozent in Kernkraft und Kohle. Deren Anteil soll bis 2030 unter 10 Prozent fallen, bis dahin will RWE 50 Mrd. Euro investieren. Gerade wurden LNG-Lieferverträge mit ADNOC (Abu Dhabi) unterschrieben, die Deutschlands Gas-Versorgung ab Dezember 2022 sichern sollen. Zudem kauft RWE für 6,8 Mrd. US-Dollar das Clean Energy Business von Con Edison in den USA. Zur Finanzierung übernimmt der Staatsfonds von Qatar eine 2,43 Mrd. Euro schwere Pflichtwandelanleihe, die ihn mit 9 Prozent zum größten Aktionär macht.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (März)

Beim Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HG0MFZ5 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 36 Euro und dem Preis von 33,49 Euro eine Renditechance von 2,51 Euro oder 16 Prozent p.a. Der Sicherheitspuffer beträgt 14,3 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.3.23 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung einer RWE-Aktie.

Bonus-Strategie mit 28 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HB9PY02 zahlt den Höchstbetrag von 40 Euro, wenn die Barriere von 28 Euro (Puffer 28,4 Prozent) bis zum 17.3.23 niemals verletzt wird; andernfalls gibt’s eine RWE-Aktie. Beim Preis von 37,19 sind 2,81 Euro oder 16,1 Prozent p.a. Rendite drin. Attraktives Abgeld: Das Zertifikat handelt 5 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs.

Einkommensstrategie mit Kupon von 10,3 Prozent p.a. (Dezember)

Einen fixen Kupon von 10,3 Prozent p.a. zahlt die Aktienanleihe mit der ISIN DE000HB81LN8 der HVB. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am 15.12.23 zumindest auf Höhe des Basispreises von 36 Euro handelt (Puffer 8 Prozent). Im gegenläufigen Szenario erhalten Anleger 27 Aktien (= 1.000 Euro / 36 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die politischen Diskussionen um Preisdeckel für Energie könnten das Aufwärtspotenzial für Versorger begrenzen; zugleich spielt RWE mit seinem breiten Portfolio eine zentrale Rolle in der Energieversorgung und -wende. Mit Zertifikaten können Anleger einen defensiven Einstieg wagen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen