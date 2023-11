RWE: Bullen preschen vor

Obwohl der Energieriese RWE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres weniger Strom erzeugt hatte, überzeugt der Konzern durch einen Ergebnissprung. Ein Blick auf den Kursverlauf seit 2015 zeigt die Aktie zusätzlich noch einem knapp entgangenen Verkaufssignal. Die Herausforderungen für Bullen dürften jedoch kaum kleiner geworden sein.

Der Energieversorger RWE hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen bereinigten EBITDA (nach Steuern) um satte 82,3 Prozent auf 6,15 Mrd. Euro steigern könnte, zeitgleich wurde das bereinigte Nettoergebnis auf 3,38 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr wird mit einem bereinigten Nettoergebnis zwischen 3,30 und 3,80 Mrd. Euro gerechnet, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Technisch gestaltet sich die aktuelle Ausgangslage als herausfordernd, der Bereich um 37,12 Euro stellt eine nicht unerhebliche Hürde der letzten Jahre dar und muss für eine weitere Anstiegsphase unbedingt geknackt werden. Wenigstens konnte sich das Papier zuletzt wieder über den 200-Wochen-Durchschnitt retten, was in gewisser Weise zukünftig wieder für Auftrieb sorgen könnte. Dadurch wurde zeitgleich auch ein drohender Aufwärtstrendbruch verhindert.

Herausforderndes Umfeld

Um zumindest von der Möglichkeit eines mittelfristigen Kaufsignals mit Zielen an den Vorjahreshochs von 43,96 Euro profitieren zu können, muss RWE einen Wochenschlusskurs mindestens über dem Niveau von 37,12 Euro etablieren. In der Folge könnten dann Gewinne an 40,01 und die besagten Jahreshochs erfolgen. Hierbei würde sich der Einsatz eines Zertifikates mit einem fest eingebauten Hebel überdurchschnittlich auszahlen. Gerät das Papier dagegen stärker unter Druck und fällt unter seine aktuellen Jahrestiefs von 31,55 Euro zurück, würde dies ein sehr negatives Licht auf die Aktie werfen, rasche Abschläge auf 30,00 und darunter 28,39 Euro kämen in diesem Fall nicht überraschend. Später könnte es nach dem Trendbruch noch weiter talwärts gehen.

RWE AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf RWE AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB7YH8

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

6,440 – 6,460 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,920 Euro

Basiswert:

RWE AG

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

37,23 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

10,78 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 67 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.