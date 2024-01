RWE: Ausblick für 2024 eher verhalten

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

AKTIE IM FOKUS: RWE

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129 / Kürzel: RWE

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier ist bis Mitte Dezember an die 42 EUR gelaufen, hat seitdem aber deutlich an Substanz verloren. In gut sechs Wochen hat die Aktie fast 20 Prozent an Wert verloren. Welche Konsequenz leitet sich charttechnisch daraus ab?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 34,08 EUR

Marktkapitalisierung 25,48 Mrd. EUR

Umsatz 2022 38,37 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 17,51 %

KGV 2024* 22,3 %

4 Wochen Performance - 9,16 %

Bewertung stark überbewertet

Div. Rendite 2023* 2,33 %

* Prognose

Das Unternehmen hat Ende der letzten Woche mitgeteilt, dass das Geschäft 2023 gut gelaufen, der Ausblick für 2024 aber verhalten ist. Hintergrund der defensiven Einschätzung für das laufende Geschäftsjahr ist, dass die Energiepreise in den letzten Wochen gesunken sind und dies eine direkte Auswirkung auf das Ergebnis 2024 haben wird, das voraussichtlich am unteren Ende der Bandbreite liegt.

Im November hat das Management angekündigt, dass bereinigte operative Ergebnis, ausgehend von 2021 bis Ende der Dekade, um durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr zu steigern. Der bereinigte Gewinn 2030 soll bei mehr als 9 Mrd. EUR liegen. Der im November genannte Zielkorridor für 2023 lag bei 5,2 bis 5,8 Mrd. EUR. Die hohen Strompreise, die in den vergangenen Monaten noch für Rückenwind gesorgt hatten, werden als Treiber des operativen Ergebnisses zukünftig einen weniger wichtigen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite wird das Kerngeschäft, zu dem unter anderem Wind- und Solaranlagen, sowie Biomasse und Gaskraftwerke gehören weiterwachsen, und den Ergebnisausfall, der durch die niedrigen Energiekosten bedingt ist, mittelfristig mehr ausgleichen.

Die Aktie ist Mitte Dezember über die 42 EUR Marke gelaufen, konnte sich aber nicht über dieser Marke festsetzen. Es ging zunächst moderat abwärts, wobei die 20-Tage-Linie (aktuell bei 38,01 EUR) einige Handelstage als guter Support gedient hat. Diese Linie wurde Ende der KW 02/2024 aufgegeben. Es stellten sich dynamische Rücksetzer ein, die unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 39,20 EUR) als auch unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 38,54 EUR) gingen. Die Aktie hat sich im Nachgang dessen unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt. Im Chart ist erkennbar, dass es zwar nachfolgend zu einer kleineren Erholung gekommen ist, diese wurde aber gleich wieder abverkauft. Ende der letzten Handelswoche hat die Aktie den nächsten Punch bekommen. Es ging an einem Handelstag fast 10 Prozent in Richtung Süden. Zu Wochenbeginn haben sich die Abgaben weiter fortgesetzt, wenn auch deutlich vermindert.

Das Tageschart ist damit bärisch zu interpretieren. Bärisch zu einen, da sich die Aktie mittlerweile verbindlich unter der 20-Tage-Linie / 200-Tage-Linie festgesetzt hat, bärisch zu anderen, weil die 20-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben durchlaufen hat. Somit ist der Fokus, zumindest kurzfristig, auf der Unterseite zu suchen. Sollten sich die Abgaben weiter fortsetzen, so könnten diese bis an das Oktober Tief 2023 bei 31,56 EUR gehen. Hält dieses Level nicht, so könnten sich die Abgaben weiter in Richtung der 28,70 EUR ausdehnen.

Denkbar ist, dass sich in den kommenden Handelstagen technische Gegenbewegungen einstellen könnten, die als Reaktion auf die Kursverluste und die Abgaben der letzten Handelswochen zu interpretieren wären. Diese hätten die Perspektive bis in den Bereich der 20-Tage-Linie eventuell bis an die 200-Tage-Linie zu laufen. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn es der Anteilsschein per Tagesschluss geschafft hat sich über der 50-Tage-Linie festzusetzen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie notiert unter der 20-Tage-Linie / 200-Tage-Linie. Solange sich das Wertpapier per Tagesschluss unter diesen beiden Linien aufhält, könnten sich weitere Abgaben bis an die 31,56 EUR bzw. bis an die 28,70 EUR einstellen. Perspektive in Richtung der 40 EUR Marke hat das Wertpapier erst wieder, wenn es sich über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier Mitte Dezember in den Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 36,00 EUR) / SMA50 (aktuell bei 37,82 EUR) begeben hat. Es ging einige Handelstage an diesen Linien entlang, ohne dass die Aktie die Kraft hatte sich wieder substantiell nach Norden zu schieben. Ende der KW2/2024 setzten dann Abgaben ein, die einen ausgeprägten Charakter hatten. Die Aktie ist im Zuge der Abgaben unter die SMA200 (aktuell bei 38,51 EUR) gefallen und hat sich darunter etabliert. Im Rahmen einer Seitwärtsphase, bzw. Konsolidierung konnte sich der Anteilsschein wieder in den Bereich der SMA20 schieben, ist hier aber Ende der letzten Handelswoche wieder abgeprallt und nach Süden verwiesen worden.

Das Chartbild ist damit bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollte es im Zuge von Erholungen wieder über die SMA20 gehen, so wäre es in unseren Augen wichtig, dass das Überqueren dieser Linie mit Momentum und Dynamik vollzogen wird. Sollte sich dies einstellen, so könnte es direkt weiter an die SMA50 von hier aus an die SMA200 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass der Anteilsschein mit der SMA200 bei den letzten Anläufen immer einige Probleme hatte. Sollte sich die Aktie aber wieder über der SMA200 etablieren können, wäre der Weg an die 40 EUR wieder frei.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solang die Aktie unter der SMA20 solange ist der Fokus auf der Unterseite zu suchen. Erst wenn das Wertpapier sich wieder über der SMA200 etabliert hat, wäre der Weg an die 40 EUR wieder frei.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

34,72

35,96

36,00

37,82

38,01

38,51

38,54

38,68

39,20

42,30

Unterstützungen

33,39

31,56

29,65

23,09

19,97

Quelle: xStation5 von XTB

