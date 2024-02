RTL: Umsatz gesunken, Marktanteil gestiegen, was bringt das Jahr 2024?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

AKTIE IM FOKUS: RTL

WKN: 861149 / ISIN: LU00061462528 / Kürzel: RRTL

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier weist in den letzten Handelswochen eine unterdurchschnittliche Performance auf. Charttechnisch ist das Papier angeschlagen. Obwohl das Unternehmen in der Medienindustrie vertreten ist und eine hohe Visualisierung hat, fehlt aktuell die Phantasie.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 34,16 EUR

Marktkapitalisierung 5,30 Mrd. EUR

Umsatz 2023 7,22Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 57,76 %

KGV 2024* 7,76 %

4 Wochen Performance - 8,87 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 10,16 %

* Prognose

Von Januar bis September 2023 ist der Umsatz von RTL um 6,9 Prozent auf 4,66 Mrd. EUR gesunken. Hauptursache für den Rückgang waren vor allen die rückläufigen Werbeerlöse. Die Streaming Dienste RTL+ und Videoland wuchsen in den ersten neun Monaten 2023 hingegen stark. Der Konzern konnte hier ein Wachstum von 30,3 Prozent auf 6,2 Mio. Abonnementen verzeichnen, die korrespondierenden Einnahmen wuchsen um 21 Prozent. Bis 2026 will der Konzern im Bereich Streaming 10 Mio. Abonnenten haben

Was den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 angeht, so geht der Vorstand weiterhin von zurückhaltenden Werbespendings aus, wobei der Rückgang im einstelligen Prozentbereich liegen soll. Auf das Geschäftsjahr 2023 hochgerechnet wird ein Umsatz von 6,9 Mrd. EUR erwartet, was geringfügig unter der letzten Erwartung von 7,0 Mrd. EUR liegt. Das EBITA soll sich auf 900 Mio. EUR belaufen, zuvor war man von 950 Mio. EUR ausgegangen.

Der Marktanteil von RTL, eine wichtige Größe für das Werbegeschäft, in der Altersgruppe 15-49 Jahre, erhöhte sich von 27,1 Prozent auf 27,4 Prozent bezogen auf die ersten neun Monate. Im August wurde auch die Eingliederung des Gruner & Jahr Printgeschäfts in die RTL-Gruppe abgeschlossen. Durch diesen Integrationsprozesse sollen mittelfristig von allem Kosten in den Zentralbereichen eingespart werden. Der Effekt wird sich 2024 zeigen.

Die Vermarktungstochter Ad Alliance vermarktet ab dem 01.01.2024 auch die Printtitel des Bauer Verlags. Zielsetzung des Konzerns ist es damit eine breitere Relevanz bei Kunden und Agenturen zu bekommen.

Die Aktie hat im April 2023 ein Hoch bei 49,56 EUR formatiert und hat seitdem nachgegeben. Die Abgaben waren zunächst dynamisch, seit August letzten Jahren bewegt sich das Wertpapier in einer Box seitwärts weiter. Die Performance in den letzten 10 Monaten war mit über 30 Prozent Wertverlust ausgesprochen schwach.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein Mitte Dezember etwas erholen konnte, die Gewinne in den folgenden Handelswochen aber sukzessive wieder abgegeben hat. Im Zuge der Erholungsbewegung im Dezember ist die Aktie von der 50-Tage-Linie (aktuell bei 35,24 EUR) / 20-Tage-Linie (aktuell bei 34,85 EUR) bis an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 34,91 EUR) gelaufen. Es ist dem Wertpapier aber in den letzten Wochen nicht gelungen, sich über der 200-Tage-Linie zu etablieren. Es ging immer wieder über diese Durchschnittslinie, für eine Etablierung hat es aber nicht gereicht. In den letzten beiden Handelswochen hat sich die Aktie wieder unter allen drei Durchschnittslinien festgesetzt.

Dass es dem Anteilsschein trotz vielfacher Versuche nicht gelungen ist, sich über die 200-Tage-Linie zu etablieren hat bärischen Charakter, der Rückfall unter alle Linie ist damit nur konsequent. Solange die Aktie per Tagesschluss unter allen drei Durchschnittslinien notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die zunächst an das Oktober Tief gehen könnten. Wird hier kein Boden formatiert und setzt sich die Aktie unter der 31,36 EUR fest, so ist der Fokus weiterhin auf der Unterseite zu suchen. Die 30,76 EUR als auch die 24,34 EUR könnten weiter Anlaufziele sein.

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss das Wertpapier nicht nur über die 200-Tage-Linie, sondern auch über die 20-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie laufen. Alle drei Linien liegen aktuelle eng zusammen, ein Überwinden in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum oder einem GAP up denkbar. Ob sich dies allerdings in den kommenden Handelswochen einstellt bleibt abzuwarten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier muss sich per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie etablieren, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Solange diese Bewegung nicht abgebildet ist, muss der Fokus weiterhin auf die Unterseite gerichtet sein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie sukzessive abwärts bewegt. Es ging an der SMA20 (aktuell bei 34,35 EUR) immer weiter abwärts. Es haben sich zwar Erholungen eingestellt, diese gingen maximal an die SMA50 (aktuell bei 34,77 EUR) und wurden dann wieder abverkauft. In der letzten Handelswoche hat sich die Aktie dann auch unter der SMA200 (aktuell bei 34,66 EUR) festgesetzt, was das Chartbild zusätzlich bärisch eingetrübt hat.

Fakt ist, dass sich die Abgaben, wenn auch nur moderat, weiter fortsetzen könnten, solange die Aktie unter der SMA20 notiert. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Das Wertpapier muss, um wieder etwas Luft auf der Oberseite zu bekommen, zunächst die SMA20 bezwingen. Sollte dies gelingen, so gilt es im Nachgang auch über die SMA200 als auch über die SMA50 zu laufen und sich über der SMA50 festzusetzen. Idealerweise sollten die SMA200 als auch die SMA50 in einer grünen Kerze überwunden werden. Wird dies abgebildet und kann sich das Wertpapier auch nachfolgend rasch von dieser Linie aufwärtsschieben, so besteht wieder die Perspektive in Richtung der 36/38 EUR zu laufen. Es muss aber im Hinterkopf gehalten werden, dass die Durchschnittslinien im Tageschart ebenfalls im Bereich der 34,20/35,20 EUR liegen, ein Überwinden dieser Barriere damit ausgesprochen schwer sein könnte.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über alle drei Durchschnittslinien schieben, um wieder Luft nach oben zu haben. Das könnte kurzfristig ausgesprochen schwer werden, da auch im Tageschart die Linie auf dem gleichen Level liegen wie im 4h Chart. Somit ist aktuell die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

34,23

34,34

34,35

34,66

34,77

34,85

34,91

35,24

39,36

39,82

47,40

Unterstützungen

31,58

31,36

30,76

24,34

