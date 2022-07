Qiagen – Meilenstein im Bioinformatikbereich könnte die Aktie beflügeln [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Symbol: QIA ISIN: NL0012169213



Rückblick: Qiagen ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Die Aktie ist im ersten Halbjahr seitwärts gelaufen. Im Juli kam dann aber Bewegung in das Papier des Diagnostik-Unternehmens. Nach einer Anzugsphase sahen wir den Pullback in Flaggen-Form.

Meinung: Qiagen hat mit mehr als drei Millionen molekulare Patientenprofile zur Diagnose von Erbkrankheiten und Krebserkrankungen einen Meilenstein erreicht. Die Zahl der mit der QCI-Plattform interpretierten Patientenfälle wächst aktuell jährlich um 35 Prozent bzw. 700.000 Fälle und verzeichnet ein fünfmal höheres Fallvolumen als andere kommerzielle Lösungen. Die Aktie konnte die bullische Flaggenformation bereits nach oben verlassen. Wenn die Bullen auch noch den Bereich bei 46 Euro hinter sich lassen, könnte der Aufbau einer Long-Position aussichtsreich sein.

Setup: Mit dem Ausbruch aus der Flagge könnte man direkt einen Long-Trade eröffnen. In unserem Szenario warten wir noch den horizontalen Breakout ab. Der Stopp ließe sich nach dem Einstieg unter dem letzten Pivot-Tief im Bereich des EMA-50 platzieren.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in QIA



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von