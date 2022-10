Qiagen: Jetzt wieder abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Der Diagnostik-Spezialist (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) konnte in den letzten beiden Handelswochen eine Erholungsbewegung starten, befindet sich übergeordnet aber weiterhin im Abwärtstrend (siehe Chart unten).



Der Kurs ist jetzt an einer wichtigen Widerstandslinie, der 200-Tage Linie (blau imChart) angelangt. Hier könnte der Aufwärtsschub ein Ende finden, spekulativ würde sich eine neue Shortposition anbieten. Absichern sollte man diese jedoch knapp über dem letzten Hochpunkt im Bereich um 47 Euro, da bei Break dieser Marke der Abwärtstrend beendet wäre. Aktuell notiert Qiagen bei 44,76 Euro.



Qiagen Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.