Pzena: Rezession bringt Kaufkurse für Value-Aktien

Krieg in der Ukraine bremst den Value-Zyklus

Günstige Einstiegspreise in Europa

Expertise im Deep Value-Segment entwickelt sich zum entscheidenden Vorteil

25. Oktober 2022 – Die makro- und geopolitischen Entwicklungen haben die Aktienmärkte im dritten Quartal weltweit in Mitleidenschaft gezogen. Davon sind auch Value-Aktien betroffen, die in ihrer Entwicklung gebremst werden, wie Richard Pzena, Gründer und CEO des amerikanischen Deep Value-Investors Pzena Investment Management, erklärt. Konjunkturell bedingte Rücksetzer seien nicht ungewöhnlich für Value-Zyklen1, entscheidend aber bleibe der Trend: „Gerade die günstigsten Aktien haben sich in diesem Jahr deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt“, führt Richard Pzena aus. „Es ist ein extrem spannendes Umfeld, in dem wir starke internationale Unternehmen im irrationalen Ausverkauf an den Märkten finden.“



Für einen Value-Zyklus legt die in New York ansässige globale Investmentgesellschaft eine durchschnittliche Dauer von etwa sechs Jahren zugrunde. Der aktuelle Zyklus, der mit der Covid-Pandemie vor zwei Jahren begonnen hat, wurde allerdings durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine unterbrochen, nach dem die Marktteilnehmer wahllos Aktienbestände verkauften und Liquidität aufbauten. Aber Pzena ist überzeugt, dass der Value-Zyklus weitergeht: „Wir befinden uns in einer Rezession“, räumt er ein. „Das ist nach langen Jahren der Euphorie ungewohnt, aber sie wird Marktexzesse bereinigen, bevor die Kurse wieder anziehen.“





1 Pzena definiert einen Zyklus, wenn die relative Performance von Value gegenüber dem Markt seit dem letzten Höchst- oder Tiefststand mindestens +/-1500 Basispunkte beträgt und mindestens 12 Monate lang anhält. Die Renditen stehen nicht für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung von Pzena. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Pzena Research: “Value’s Opportunity In Uncertain Times” (Second Quarter 2022 Commentary)

2 Nach Pzena-Berechnungen: billigstes Quintil des Kurs-Buchwert-Verhältnisses der größten ~1.000 Titel des US-Aktienuniversums (gleichgewichtete Daten).