Pzena: Große Value-Chancen in Schwellenländern

7. März 2023 – Die Experten der New Yorker Investment-Boutique Pzena sehen große Chancen für Value-Investoren in den Schwellenländern. Wer sich dort auf unterbewerte Aktien fokussiere, verfolge den Pzena-Analysen zufolge eine überlegene Strategie. Diese könne auch helfen, ein bestehendes Portfolio von Schwellenländeraktien zu diversifizieren und zu optimieren.



Die meisten Investoren ließen diese Möglichkeit aber ungenutzt. „Wir haben beobachtet, dass viele Anleger bei Investitionen in Schwellenländern auf eine wachstumsorientierte Aktienstrategie setzen, da ein Markenzeichen der Schwellenländer eben das Wachstum ist“, sagt Richard Pzena, Unternehmensgründer und Co-Chief Investment Officer von Pzena. Die Forschung habe aber gezeigt, dass es keine verlässliche Korrelation zwischen dem BIP-Wachstum und der Aktienperformance gebe. Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer ist in den Augen der Pzena-Experten also kein Argument für einen wachstumsorientierten Anlagestil.







Die New Yorker Strategen sind deshalb überzeugt, dass ein bewertungsbasierter Ansatz in den Schwellenländern sogar besser funktioniert als in den Industrieländern. Darauf deuten zumindest die Ergebnisse der Vergangenheit hin. Die Grafik unten zeigt die Spannen bei den relativen Renditen zwischen dem günstigsten Quintil und dem jeweiligen Universum. Über den dargestellten Zeitraum von mehr als 35 Jahren haben die Aktien im billigsten Quintil weltweit ihre jeweiligen Anlageuniversen deutlich übertroffen – in den Schwellenländern sogar in weitaus größerem Maße.



Da weniger als 20 Prozent der Emerging-Markets-Strategien als wertorientiert eingestuft werden, sei das Gros der Investoren gegenüber dieser attraktiven Anlagemöglichkeit aber unterdurchschnittlich exponiert, so die Pzena-Experten. Der amerikanische Value-Spezialist verfolgt seit seiner Gründung vor mehr als 25 Jahren einen klassisch wertorientierten, forschungsbasierten Ansatz. Speziell auf Schwellenländer zugeschnitten ist die Pzena Emerging Markets Focused Value-Strategie (siehe Tabelle unten zur Wertentwicklung des Fonds, mit Link zum Factsheet).