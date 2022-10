Pyrum Innovations AG: Ausbau der Kapazitäten und Planung weiterer Werke schreiten voran

Der Expansionsprozess von Pyrum nimmt im laufenden Jahr deutlich Fahrt auf. Während das Unternehmen die Recyclinganlage am Stammsitz in Dillingen um zwei weitere Produktionslinien erweitert und damit die Verarbeitungskapazitäten in etwa verdreifacht, konnten inzwischen auch erste Partner für den Aufbau weiterer Werke präsentiert werden. Für eine neue Produktionsstätte mit drei Linien, die bis 2024 in Straubing entstehen soll, ist Pyrum ein Joint-Venture mit drei weiteren Gesellschaftern eingegangen. Das nächste Werk könnte schon im Folgejahr den Betrieb aufnehmen – es wäre der Startschuss für bis zu zehn Produktionsstätten, die bis 2030 zusammen mit dem Tankterminal-Betreiber UNITANK realisiert werden sollen.

Wir gehen davon aus, dass nach einem erfolgreichen Abschluss der ersten Partnerprojekte das Interesse an der innovativen Recyclinglösung von Pyrum noch einmal deutlich zunehmen wird.

Daher sehen wir den von uns modellierten Expansionsprozess, der bis zum Jahr 2030 den Aufbau von acht weiteren eigenen Werken (neben der Anlage am Stammsitz), den Abschluss von 13 Joint-Ventures (mit Minderheitsbeteiligung) und den Verkauf von sieben Anlagen ohne anschließende Beteiligung vorsieht, durch die jüngste Entwicklung gut untermauert.

Wir haben daher nach den Halbjahreszahlen nur geringfügige Änderungen an unserem Modell durchgeführt, das Kursziel liegt unverändert bei 86,00 Euro. Damit sehen wir weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie und bekräftigen unser Urteil „Speculative Buy“. Die spekulative Komponente resultiert aus einem hohen Prognoserisiko, da die Datenlage zum Betrieb der Anlage im finalen Design noch gering ist und die Vermarktung an Dritte gerade erst anläuft.

Quelle: SMC-Research



