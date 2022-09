Pyramid AG: Dämpfer im Pyramidgeschäft, aber starke Performance von faytech

Weitere Suchergebnisse zu "Pyramid AG":

Pyramid hat im laufenden Jahr die faytech AG übernommen, einen sehr innovativen Spezialisten für Touchmonitore und Touch-PCs. Die Gesellschaft hat sich im Nachgang hervorragend entwickelt und wird mit einem voraussichtlichen Umsatz von 45 bis 50 Mio. Euro einen deutlich größeren Beitrag zu den Konzernerlösen leisten, als eigentlich geplant (30 Mio. Euro). Auch das EBIT wird die vorherige Prognose von 1,7 Mio. Euro mit einem neuen Planwert von 2,7 bis 4,0 Mio. Euro übertreffen. Zugleich bleibt allerdings die Pyramid Computer GmbH hinter den Erwartungen zurück, mit neu kalkulierten Erlösen von 50 bis 55 Mio. Euro (zuvor: 68 bis 72 Mio. Euro) und einem abgesenkten Plan-EBIT von 2,0 bis 3,4 Mio. Euro (zuvor: 6,0 bis 6,4 Mio. Euro). Verschiebungen bei Aufträgen von Großkunden und ein bislang enttäuschendes US-Geschäft sind dafür die Hauptursachen, gepaart mit deutlichen Kostensteigerungen. Für den Konzern ergibt si ch daraus eine neue Erlösprognose von 95 bis 105 Mio. Euro (zuvor: 98 bis 102 Mio. Euro) und eine neue EBIT-Prognose von 4,7 bis 7,4 Mio. Euro (zuvor: 7,7 bis 8,1 Mio. Euro).

Das Unternehmen hat darauf auch mit einem Austausch des Geschäftsführers der Pyramid Computer GmbH reagiert (der auch aus dem Vorstand der AG ausgeschieden ist). Diesen Posten hat Peter Trosien von faytech zusätzlich übernommen, der vor seinem Wechsel zu faytech mehr als 20 Jahre für Pyramid gearbeitet hatte (u.a. als COO). Das Management zeigt sich zuversichtlich, die Pyramid Computer GmbH schnell wieder auf Kurs zu bekommen und sieht insgesamt gute Geschäftsperspektiven auch für 2023.

Auch wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen die großen Marktchancen in der neuen Aufstellung schnell nutzen kann. Wir haben unsere Umsatzprognose, die mit 97 Mio. Euro für 2022 schon bislang relativ konservativ ausgefallen war, nicht geändert und rechnen auch für 2023 mit weiterem Wachstum (um 12,9 Prozent), dabei dürften die verschobenen Aufträge bei der Pyramid Computer GmbH hilfreich sein. Unsere Ergebnisschätzungen fallen wegen erhöhter Kostenschätzungen allerdings etwas niedriger aus, wir rechnen nun mit einem Als-ob-Konzern-EBIT von 5,1 Mio. Euro in diesem Jahr und von 7,7 Mio. Euro im nächsten Jahr.

Das von uns geschätzte KGV für 2023 liegt damit bei 8,4, was eine sehr günstige Bewertung des Unternehmens anzeigt. Unser Bewertungsmodell signalisiert infolgedessen auch einen fairen Wert von 5,00 Euro (bisher: 5,70 Euro), der trotz einer Reduktion, resultierend aus den vorsichtigeren Ergebnisschätzungen und einer Anhebung der Diskontierungszinsen als Reaktion auf die Kapitalmarktentwicklung, weit über dem aktuellen Kursniveau liegt. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Einstufung mit „Buy“.

Quelle: SMC-Research



