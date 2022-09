Put auf Intel: 55 Prozent Chance!

Das Management von Intel will die Produktionskapazitäten stark ausbauen und TSMC Konkurrenz machen. Diese Strategie sollte erst Mitte des Jahrzehntes zusätzliches Geschäft generieren. Aktuell ist Intel von Umsatz und Gewinnrückgängen geplagt. Am Chart ist diese Entwicklung anhand eines hartnäckigen Abwärtstrends abgebildet.

Intel veröffentlichte am 28. Juli die Ergebnisse zum zweiten Quartal. Die schwächere Nachfrage nach Computern und Lieferengpässe machen dem Chipkonzern weiterhin zu schaffen. Intel hat nach einem Umsatzeinbruch und roten Zahlen im vergangenen Quartal seine Jahresziele kassiert. Der Chip-Riese rechnet mit weniger Umsatz und Gewinn als noch im ersten Quartal. Der Umsatz fiel im zweiten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich gab es einen Verlust von 454 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von gut fünf Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Für das gesamte Jahr senkte Intel die Umsatzprognose daher nun auf 65 bis 68 Milliarden US-Dollar von zuvor 76 Milliarden US-Dollar. Das würde am unteren Ende der Spanne einen Rückgang von 13 Prozent bedeuten.

Zum Chart

Die Kursentwicklung von Intel hat im Jahr 2022 bis dato mehrere Rücksetzer durchlaufen. Der erste erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Januar 2022, wo der Kurs mit einem Abschlag von 7 Prozent auf 46,30 US-Dollar reagierte. Ein weiterer Abverkauf basierte auf den Informationen des Investoren-Treffens am 17. Februar 2022, das von einem Minus von 5 Prozent auf 43,85 US-Dollar gefolgt wurde. Der dritte Rücksetzer ist auf den breiten Markteinbruch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Ab Ende März 2022 beschleunigte sich die Abwärtsentwicklung des Aktienkurses von Intel und bildete einen Abwärtstrend aus, der aktuell noch intakt ist. Mitten drin befinden sich die enttäuschenden Quartalszahlen vom 28. Juli. Die Lage könnte sich verschlimmern, wenn die umfassende Investitionsoffensive seitens Intels mit einer Flaute der Weltwirtschaft zusammenfällt. Aufgrund der beträchtlichen Kursverluste könnte sich der Abwärtstrend noch weiter fortsetzen. Vom All Time High bei 69,29 US-Dollar ist der Kurs in der Spitze um 55 Prozent auf aktuell 31,77 US-Dollar gefallen.

Intel Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

33,52 // 37,30 US-Dollar

Unterstützungen:

30,01 // 28,37 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Intel-Aktie bis auf 27,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KG7ESZ) überproportional mit einem Omega von -3,07 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 41 % und dem Ziel bei 27,01 US-Dollar (0,17 Euro beim Optionsschein) bis zum 04.10.2022 ist eine Rendite von rund 55 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 35,10 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 45 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,2 zu 1, wenn bei 35,10 Euro (0,06 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KG7ESZ

Typ:

Put-Optionsschein

akt. Kurs:

0,11 – 0,13 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

20,00 US-Dollar

Basiswert:

Intel Corp.

akt. Kurs Basiswert:

31,77 Euro

Laufzeit:

14.12.2023

Kursziel:

0,17 Euro

Omega:

-3,07

Kurschance:

+ 55 Prozent

Quelle: Citigroup



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.