Purps‘ Impressionen: Rentenmarkt: Steigende Zinsen, fallende Renditen

„Wenn die Leitzinsen angehoben werden, heißt dies nicht automatisch, dass auch die Renditen steigen müssen.“

Im fachlichen Austausch über „Zinsen“ lauern immer wieder Missverständnisse. Es gibt ja nicht nur diesen einen Zins, sondern derer gleich Hunderte. Die Unklarheiten fangen schon beim „Leitzins der Europäischen Zentralbank“ an. Die EZB legt nicht nur einen, sondern drei Zinssätze administrativ fest: den Einlagesatz (für Einlagen von Geschäftsbanken bei der EZB), den Refinanzierungssatz (für standardisierte Ausleihungen) und den Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität (für Liquiditäts-Sonderbedarfe der Geschäftsbanken).

In der volkswirtschaftlichen Diskussion ist schon seit einigen Jahren der Einlagesatz von entscheidender Bedeutung. Dieser Einlagesatz lag von Ende 2019 bis Mitte dieses Jahres bei minus 0,50 Prozent und wurde in der Zwischenzeit in drei Schritten bis auf plus 1,50 Prozent angehoben. Parallel hierzu wurden auch die anderen beiden Leitzinsen der EZB angehoben. Weitere Leitzinsanhebungen sind in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich. In Terminkontrakten am Geldmarkt werden aktuell Anhebungen des Einlagesatzes bis auf ein Niveau um 3,00 Prozent eingepreist.

Auch „Renditen“ werden häufig unter dem Oberbegriff „Zins“ subsumiert. Üblicherweise bezieht sich der Begriff „Zins“ auf Finanzmarktgeschäfte mit Laufzeiten von höchstens einem Jahr. Bei Geschäften längerer Laufzeiten spricht man eher von „Renditen“. Bei vereinfachter, aber sehr vernünftiger Annäherung entspricht eine langfristige Rendite dem Durchschnitt der erwarteten kurzfristigen Zinsen über die betrachtete Laufzeit.

Wenn die Leitzinsen angehoben werden, heißt dies nicht automatisch, dass auch die Renditen steigen müssen. Wird der Anstieg der Leitzinsen nämlich allgemein erwartet und ist dieser in den Terminkontrakten am Geldmarkt bereits eingepreist, so können der Durchschnitt der erwarteten Kurzfristzinsen über einen längeren Horizont und damit auch die entsprechende längerfristige Rendite unverändert bleiben. Mehr noch: Sollten trotz einer Anhebung der Leitzinsen die Erwartungen über das gesamte Ausmaß an Leitzinsanhebungen zurückgehen, würden die längerfristigen Renditen sogar sinken.

Es ist genau dieses Szenario, welches uns für die kommenden Monate im Euro-Zins- und Rentenmarkt vorschwebt: Die EZB dürfte das Niveau ihrer Leitzinsen bis ins Frühjahr 2023 hinein noch weiter anheben. Gleichzeitig vermuten wir, dass an den Geldmärkten die Erwartung über das gesamte Ausmaß der Leitzinsanhebungen in diesem Zyklus zurückgehen wird. Letzteres ist maßgeblich für den Renditeausblick, entsprechend antizipieren wir von der Tendenz her eher fallende Renditen. Steigende Zinsen und fallende Renditen – was sich nach einem Widerspruch anhört, ist gar keiner. Dass eine solche Aussage zu Missverständnissen führen kann, ist nicht verwunderlich.

Bildnachweis: UniCredit Bank AG

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Purps‘ Impressionen: Rentenmarkt: Steigende Zinsen, fallende Renditen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.