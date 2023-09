Puma: Wieder höhere Gewinne geplant!

Die KGVs von Puma in den letzten 10 Jahren liegen deutlich über dem erwarteten KGV 2025. Entweder wird der erwartete Gewinn 2025 wieder nach unten angepasst, oder der Puma-Aktie könnte ein Kursaufschwung bevorstehen. Charttechnisch müsste das Papier die aktuelle Widerstandszone überwinden, um einen Sprung nach oben zu vollziehen.

Sollte sich das Marktumfeld im Kernmarkt wie China wieder aufhellen, dürfte Puma nach einem Jahr des Übergangs im Jahr 2023 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Neben hohen Material- und Logistikkosten wirkte sich auch die schwache Verbrauchernachfrage in vielen Kernabsatzmärkten negativ aus. Da sich viele Einzelhändler angesichts der anhaltenden Lieferkettenprobleme eingedeckt hatten, ist ein Verkauf der rekordhohen Lagerbestände nur mit deftigen Rabatten möglich. Sollte sich das Marktumfeld wieder normalisieren, hat Puma gute Chancen, dank der vom neuen Vorstandsvorsitzenden Arne Freundt eingeleiteten strategischen Neuausrichtung schnell wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Im abgelaufenen zweiten Quartal konnte Puma mit einem soliden Umsatzplus von 5,9 % auf 2,00 Mrd. Euro überzeugen.

Zum Chart

Vom All Time High bei 115,40 Euro am 19. November 2021 entwickelte sich der Kursverlauf bis zum 4. November 2022 auf das partielle Tief bei 41,32 Euro. In der Spitze entspricht dies einem Verlust von 64 Prozent. Auf Höhe dieses Niveaus wurde beispielsweise auch der Corona bedingte Sell-off Mitte März 2020 gehandelt. Der erste Erholungsversuch vom partiellen Tief endete Anfang Februar 2023 im Widerstandsbereich rund um das Level von 65,00 Euro. Der Kurs sackte erneut bis zum Supportbereich bei 44,39 Euro ab und drehte sich Ende Mai 2023 in Form einer „V“-förmigen Erholung nach oben. Der dabei gebildete Aufwärtstrend hat sich erneut am Level von 65,00 Euro festgefahren und startet aktuell einen zweiten Erholungsversuch. Wird diese Widerstandszone aktuell überwunden, könnte die Erholung mittelfristig bis zur Marke von 80,24 Euro erfolgen. Fundamental betrachtet wird im Geschäftsjahr 2025 wieder mit einem Gewinn von 3,91 Euro geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 15,77 drückt. Im Vergleich zu den vergangenen KGVs erscheint dieser Wert als außergewöhnlich günstig.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

72,24 // 80,24 Euro

Unterstützungen:

60,74// 44,39 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Puma-Aktie bis auf 72,24 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SV6G59) überproportional mit einem Omega von 3,90 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 38 % und dem Ziel bei 72,24 Euro (1,43 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 03.10.2023 eine Rendite von rund 64 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 55,50 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 44 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,47 zu 1, wenn bei 55,50 Euro (0,49 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SV6G59

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,88 – 0,89 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

65,00 Euro

Basiswert:

Puma SE

akt. Kurs Basiswert:

62,28 Euro

Laufzeit:

20.09.2024

Kursziel:

1,43 Euro

Omega:

3,90

Kurschance:

+ 64 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.