Puma: Relative Stärke und Kaufempfehlung von Goldman Sachs!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: PUM

Rückblick: Puma ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Aktie konnte sich von Juni bis August gut entwickeln. Nach dem jüngsten Ausverkauf sind die Bullen gerade dabei, den EMA-50 wieder zurückzuerobern.

Meinung: Goldman Sachs hat Puma auf die neue „European Conviction List – Directors‘ Cut“ gesetzt. Diese Liste umfasst nach Aussage der US-Investmentbank die Kaufempfehlungen in Europa, bei denen die Experten am stärksten von der Marktmeinung abweichen. Das Kursziel für die mit „Buy“ eingestuften Aktien beließ der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie bei 94 Euro. Wenn die Aktie die relative Stärke der letzten Tage beibehält, dürften die Bullen als nächstes das August-Hoch ins Visier nehmen.

Chart vom 03.10.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 59.76 EUR

Setup: Bei einem Ausbruch der Kurse über 60.35 Euro könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in PUM

