Puma: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurskorrektur

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Kursrückgang der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603), die noch im August 2023 bei 65 Euro gehandelt wurde, setzte sich auch am Beginn des Jahres 2024 unvermindert fort. Nach ihrem Tagestief vom 8.1.23 bei 45,12 Euro startete die schwankungsfreudige Aktie am 9.1.23 im Bereich von 47,10 Euro in den Handelstag.

Da die Probleme der unter Druck stehenden Sportartikelbranche bereits im stark gefallenen Kurs der Puma-Aktie eingepreist sein könnten, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem von 70 auf 64 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Puma-Aktie im Zuge einer kurzfristigen Gegenbewegung in Kürze auf 51 Euro erholt, wo sie zuletzt am 2.1.24 gehandelt wurde.

Call-Optionsschein mit Strike bei 48 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 48 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 0,1, ISIN: DE000MB505G9, wurde beim Puma-Aktienkurs von 47,10 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Erholung auf 51 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,544 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,544 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ6CPD0, wurde beim Puma-Kurs von 47,10 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 51 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,74 Euro (+95 Prozent) erhöhen – sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,617 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,617 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL56NV1, wurde beim Puma-Kurs von 47,10 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 51 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,93 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek