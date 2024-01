Puma: Chance auf Rebound

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Wertpapiere des zweitgrößten deutschen Sportartikelherstellers Puma halten sich übergeordnet seit Ende 2022 immer noch in einer immer kleiner werdenden Schiebezone in Form eines symmetrischen Dreiecks auf. Der verlustreiche Start ins neue Jahr drückt die Aktie nunmehr kontinuierlich auf die untere Begrenzung, an derer zumindest eine kleinere Gegenreaktion zur Oberseite erwartet werden darf. Eine positive Auflösung des Konstrukts könnte aber mittel- bis langfristig auf Schwierigkeiten in dem Wertpapier hindeuten.

Noch im November 2021 markierte Puma bei 115,40 Euro ein stolzes Verlaufshoch, die vorausgegangene Kursrallye forderte jedoch schnell ihren Tribut, Puma ging in den Sturzflug über und fiel in einem ersten Schritt auf rund 60,00 Euro bis Mitte 2022 zurück. Zum Jahresende ging es auf 41,32 Euro weiter talwärts. Seitdem beherrscht das Papier eine abwechslungsreiche Seitwärtsbewegung, die in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks/Keils daherkommt. Unglücklicherweise sind solche Kursmuster als trendbestätigend anzusehen, weshalb eine Auflösung zur Unterseite mit einem anschließenden Verkaufssignal stets im Hinterkopf behalten werden sollte.

Von Käufern keine Spur

Zunächst einmal darf Puma weiter zurücksetzen, als nächste Zeitzone ist die untere Keilbegrenzung bei 46,70 Euro zu nennen. Erst an dieser Stelle wird sich die weitere Kursentwicklung zeigen müssen, ein Abpraller hiervon zur Oberseite könnte kurzfristig Aufwärtspotenzial an 49,90 Euro freisetzen, darüber sogar an den EMA 50 bei 52,38 Euro. Geht es anschließend allerdings unter das Niveau von 46,00 Euro runter, käme dies einer positiven Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit entsprechendem Korrekturpotenzial an 41,32 und darunter sogar 32,30 Euro gleich und würde sich entsprechend für ein Short-Engagement anbieten.

Puma SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

49,90 // 51,48 // 52,37 // 52,56 // 54,66 // 56,14 Euro

Unterstützungen:

46,97 // 46,11 // 45,50 // 43,81 // 41,32 // 39,44 Euro



Fazit:

Um von einem möglichen mittelfristigen Verkaufssignal mit Zielen bei 41,32 und darunter 32,30 Euro überdurchschnittlich zu profitieren, könnte bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 46,00 Euro beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN JB837U zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf maximal 130 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 1,70 und 2,60 Euro errechnet. Ein Verbleib in dem bisherigen Dreieck ist dagegen als neutral zu bewerten. Hier kommen nur sehr kurzfristig orientierte Händler voll auf ihre Kosten. Eine Verlustbegrenzung sollte bei Eintritt eines Verkaufssignals natürlich nicht fehlen, vorläufig aber das Niveau von 48,85 Euro aber nicht unterschreiten. Entsprechend würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,95 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

JB837U

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,05 - 1,06 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

58,0142 Euro

Basiswert:

Puma SE

KO-Schwelle:

58,0142 Euro

akt. Kurs Basiswert:

47,80 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,601 Euro

Hebel:

4,5

Kurschance:

+ 130 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.