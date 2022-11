Puma: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Mit Kursrückgängen von mehr als 50 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate zählten die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma (ISIN: DE0006969603) zu den schwächsten Werten im DAX für diesen Zeitraum. Nach dem massiven Kurssprung der Adidas-Aktie am Ende der vergangenen Woche, der vor allem vom Wechsel des Puma-Chefs zu Adidas verursacht wurde, könnte sich zumindest die Adidas-Aktie stabilisieren. Nach einem kurzfristigen Einbruch am vergangenen Freitag auf das neue Jahrestief bei 41,31 Euro konnte die Puma-Aktie am Ende des Handelstages nahezu wieder das Kursniveau des Vortages erreichen.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen der Experten von JP Morgan Chase, die die Puma-Aktie trotz des Abgangs des CEOs mit einem Kursziel von 90 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung der Aktie weiter fortsetzen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 48 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 48 Euro, Bewertungstag 13.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000SQ1LEW0, wurde beim Puma-Aktienkurs von 47,40 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf das Niveau von Ende September 2022 bei 53 Euro dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,79 Euro (+52 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,00 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG6P5X4, wurde beim Puma-Kurs von 47,40 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 53 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,10 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,118 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,118 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK6TEP8, wurde beim Puma-Kurs von 47,40 Euro mit 0,86 – 0,87 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 53 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,38 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek