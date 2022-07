Puma: Bullishe Tradingchance mit Calls nach guten Zahlen

Genau wie die Adidas-Aktie entwickelte sich auch die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) in den vergangenen Monaten sehr schwach. Verzeichnete die Aktie noch am 19.11.21 bei 115,40 Euro ein 12-Monatshoch, so war sie am 25.5.22 zeitweise um 50 Prozent billiger bei 57,94 Euro zu bekommen. Danach wurde die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 62 bis 72 Euro gehandelt. Auf das 18-prozentige Umsatzwachstum im zweiten Quartal und der Anhebung des Umsatzausblickes für das Gesamtjahr 2022 reagierte der Aktienkurs naturgemäß positiv.

Nach der Veröffentlichung der soliden Gewinn- und Umsatzzahlen bekräftigten zahlreiche Experten mit Kurszielen von bis zu 115 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Puma-Aktie. Kann die Puma-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 65,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder den oberen Rand der Bandbreite bei 72 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten lohnen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 66 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 66 Euro, Bewertungstag 21.10.22, BV 0,1, ISIN: DE000SN5AUK8, wurde beim Puma-Aktienkurs von 65,50 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 72 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+66 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,572 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,572 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB744H9, wurde beim Puma-Kurs von 65,50 Euro mit 0,72 – 0,73 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 72 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,34 Euro (+84 Prozent) erhöhen – sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,077 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,077 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF07SB7, wurde beim Puma-Kurs von 65,50 Euro mit 1,19 – 1,20 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 72 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,79 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek