Pulsar Helium wird Marketing-Partner von Formel-E-Rennstall Envision Racing

Der Börsenkandidat Pulsar Helium Inc. und das führende Formel-E-Rennteam Envision Racing haben eine mehrjährige Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Envision Racing wird Pulsar sowohl Partner des Teams als auch des einzigartigen Nachhaltigkeitsprogramms „Race Against Climate Change™“, das dazu beitragen soll, den Kampf gegen den Klimawandel zu verstärken und den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen zu beschleunigen.



Sylvain Filippi, Geschäftsführer von Envision Racing, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: „Wir sind stolz darauf, Pulsar Helium als Partner in der Envision Racing-Familie begrüßen zu dürfen. Helium ist eine Schlüsselkomponente in der Automobiltechnik, und Primärhelium wird eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf umweltfreundliche Technologien spielen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team.“



Thomas Abraham-James, President & CEO von Pulsar Helium Inc, fügte hinzu: „Als engagierter Verfechter nachhaltiger Lösungen ist die Partnerschaft mit Envision Racing ein stolzer Moment für Pulsar Helium Inc. Unsere gemeinsame Vision für eine sauberere Zukunft macht diese Partnerschaft zu einer erfolgreichen Kombination.“





Abbildung 1: Am 6. Mai 2023 werden Pulsar Helium und Envision Racing gemeinsam am Rennwochenende in Monaco auftreten.



Als eines der Gründungsteams der FIA Formula E World Championship kann Envision Racing - im Besitz des weltweit führenden Umwelttechnologieunternehmens Envision Group - eine beeindruckende Bilanz sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke vorweisen und liegt derzeit auf Platz 2 in der Teamwertung. Neben 12 Siegen und 41 Podiumsplätzen in ihren 105 Rennen ist Envision Racing das erste kohlenstoffneutrale Formel-E-Team (PAS 2060). Es ist auch eines der wenigen Teams, das die Drei-Sterne-Nachhaltigkeits-Akkreditierung der FIA erhalten hat, und das einzige Team, das mit der britischen Regierung zusammenarbeitet, um deren Initiative "Together For Our Planet" und den globalen UN-Gipfel COP26 zu unterstützen.



Pulsar legt seinen Fokus auf primäre Heliumprojekte, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen verbunden sind. Zu den Mitarbeitern des Unternehmens gehören erfahrene Heliumexplorer, -entwickler, -betreiber, -finanzierer und -forscher. Pulsar versteht sich als Teil des grünen Wandels, der auf die Produktion von kohlenstoffneutralem Helium aus hochwertigem primärem Heliumgas abzielt. Durch die Partnerschaft mit Envision Racing verspricht sich Pulsar eine globale Wahrnehmung seiner Marke einschließlich Branding, Storytelling und einzigartige authentische Erfahrungen im Rennsport, um mit Investoren und Kunden in Kontakt zu treten. Einige der wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten für Helium sind supraleitende Magnete, die Halbleiterherstellung und die Verwendung als Druckmittel in den Treibstofftanks von Raumfahrzeugen.



Die Heliumbranche befindet sich global im Umbruch. Seit mehr als einem Jahrzehnt besteht ein erhebliches Versorgungsdefizit, dessen Ende nicht absehbar ist. Pulsar möchte durch die Erschließung seiner Heliumvorkommen eine nachhaltige Versorgung ermöglichen und für Stabilität auf dem Markt sorgen. Zu den Aktiva von Pulsar gehört das Vorzeigeprojekt Topaz in den USA, das mit einem Heliumgehalt von 10,5 % zu den hochwertigsten Vorkommen der Welt zählt. Pulsar arbeitet daran, die Aktivitäten bei Topaz zu beschleunigen, um das Potenzial des Projekts auszuschöpfen.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Pulsar Helium halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag oder wird ein Vertragsverhältnis zwischen Pulsar Helium und der GOLDINVEST Consulting GmbH angestrebt, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.