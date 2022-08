Procter & Gamble – Die Aktie des Konsumgüterunternehmens könnte jetzt durchstarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Symbol: PG ISIN: US7427181091



Rückblick: Der US-amerikanische Hersteller von Konsumgütern dient in Krisenzeiten Anlegern als ein sicherer Hafen. Die Produkte aus den Bereichen Beauty, Textil- und Haushaltspflege, Hygiene, Gesundheits- und Babypflege werden im täglichen Leben auch in Rezessionszeiten benötigt. Das umfangreiche Portfolio von P&G vereint zahlreiche Marken wie Oral-B, Always, Gillette, Febreze, Head & Shoulders, Charmin, Ariel, Pampers oder Swiffer. Die Aktie kam in den letzten Monaten unter Druck und könnte nach der Stabilisierungsphase der letzten Wochen nun wieder durchstarten.

Meinung: P&G bietet den Konsumenten auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken, auf welche man nicht gerne verzichtet. Die Aktie konnte in den letzten Tagen den EMA-20 als auch den EMA-50 wieder zurückerobern. Mit dem Breakout über die Abwärtstrendlinie letzten Freitag, haben wir ein starkes charttechnisches Signal bekommen. Wenn die Bullen es noch über das Hoch von letztem Donnerstag schaffen, könnte man eine Long-Position in dem Papier des Konsumgütergiganten eröffnen.

Chart vom 12.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 146.47 USD



Setup: Bei einem Breakout über das Hoch von letztem Donnerstag ließe sich ein Long-Trade eröffnen. Diesen könnte man nach dem Einstieg unter dem Tief der letzten Woche, unter dem EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Procter & Gamble ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PG



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

