ProSiebenSat.1 - Neuer Chef setzt auf KI und Digitales

„We love to entertain you“ lautet der Slogan des Fernsehsenders ProSieben. Gut unterhalten fühlen sich die Anleger des Medienkonzern ProSiebenSat. ! Media schon lange nicht mehr. Seit 2016 sank die Aktie von rund EUR 50 auf aktuell knapp EUR 7. Eine Reihe von Vorstandschefs wurde in den zurückliegenden Jahren engagiert, um den Medienkonzern wieder auf Kurs zu bringen. Seit November 2022 führt der ehemalige Chef von RTL Group Bert Habets Regie bei den Münchenern. Seine Ernennung schob die Aktie zeitweise auf über EUR 9. Inzwischen hat die Realität die Investoren längst wieder eingeholt. Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz um 15 Prozent und der operative Gewinn (EBITDA) hat sich halbiert. Die Analysten sind in ihrer Einschätzung des MDAX®-Werts nach Angaben von Refinitiv aktuell zwiegespalten. Strukturierte Produkte könnten vor diesem Hintergrund eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

Der Medienkonzern hat drei Standbeine: Der Bereich Enterntainment mit Fernsehsendern wie Pro7, Sat1 und Kabel1, dem Digitalbereich Joyn und Produktionsstudios wie Red Arrow und SevenOne generierte im ersten Halbjahr 2023 rund zwei Drittel des Konzernumsatzes. Commerce & Ventures mit wetter.com, Jochen Schweizer Verivox, Flaconi etc stand für rund 20 Prozent des Umsatzes und Dating & Video mit Plattformen wie Elitepartner, Parship und Meetme steuerte den Rest bei. Zuletzt wurden die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Dies setzt jedoch eine signifikante Erholung des Werbemarkts im zweiten Halbjahr voraus. Zins- und Rezessionsängste sorgen für knappe Werbebudgets. Dies bekommen Medienkonzerne wie ProSiebenSat.1 deutlich zu spüren und spiegelt sich entsprechend im Aktienkurs wider. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends ist somit keineswegs ausgeschlossen.

Der Umbau läuft

Mit dem tschechischen Finanzinvestor PPF und der italienischen Mediengruppe Media for Europe verfügt ProSiebenSat.1 allerdings über zwei Großaktionäre, die mit dem Aktienkursverlauf nicht zufrieden sein dürften und Druck auf das Management machen. Im Frühjahr diesen Jahres hat Habets seine neue Strategie vorgestellt. Dabei will er sich vor allem auf das Kerngeschäft, dem Bereich Entertainment und hier vor allem auf den Digitalbereich fokusieren. So sollen sich die monatlichen Nutzerzahlen des Streamingdienstes Joyn in den kommenden 18 bis 24 Monaten von derzeit vier Millionen verdoppeln. Um das Angebot auszuweiten ist auch eine Lizenzierung von Angeboten von öffentlich-rechtlichen Sendern möglich. „Wir haben bei ProSiebenSat.1 alles, was es braucht, um täglich Millionen von Menschen zu errei­chen. Das wollen wir jetzt noch besser in Wachstum über­setzen und vor allem digital noch attrak­tiver werden,“ erklärte er bei der Präsentation seiner Pläne. Auch der Einsatz von KI und Kooperationen mit Influencern sind geplant, um Nutzern künftig genau die Formate zu präsentieren, die sie interessieren könnten.

Der Bereich „Commerce & Ventures“ konnte als einziger Sektor im ersten Halbjahr 2023 weiter wachsen. Dieses Segment soll auch weiterhin eine starke Rolle spielen. Für „Dating & Video“ gab es bereits Pläne für einen Börsengang. Allerdings wurden sie angesichts der Corona-Pandemie auf Eis gelegt. Ob sie mittelfristig wieder aus der Schublade geholt werden, ließ Habets zunächst offen. Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms drückt Habets derweil hart auf die Kostenbremse. „ProSieben Sat 1 macht den Eindruck einer schlecht produzierten Reality Show“, meinte ein Aktionärsvertreter auf der jüngsten Hauptversammlung. Aktuell sind die Aktionäre mehrheitlich noch skeptisch, ob der neue Regisseur, eine bessere Show produzieren kann. Mitte November werden Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und möglicherweise ein Ausblick auf das für die Werbewirtschaft und damit auch für die Medienkonzerne wichtige vierte Quartal geworfen. Dann könnte es schon erste Hinweise geben, ob „We love to entertain you“ künftig auch für die Anleger gilt.

Chart:

Widerstandsmarken: 7,06/7,48/8,59/9,09 EUR

Unterstützungsmarken: 5,71/6,45 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat.1 bildet einen langfristigen Abwärtstrend. Seit Anfang August hat sich der Trend noch einmal beschleunigt. In dieser Woche tauchte die Aktie zeitweise auf EUR 6,56 und damit in den Bereich des Tiefs von Oktober vergangenen Jahres. In der zweiten Wochenhälfte deutete sich eine gewisse Stabilisierung bei EUR 6,85 an. MACD und RSI geben erste Signale für eine mögliche Erholung. Weitere Kaufsignale dürfte es jedoch frühestens bei einem Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei EUR 7,06 geben. Gelingt es, diese Marke zu überwinden, eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis EUR 7,48. Aktuell ist der Trend jedoch abwärtsgerichtet. Sinkt die Aktie unter EUR 6,45 droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 5,71.

Betrachtungszeitraum: 26.05.2022– 22.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 23.09.2015 – 22.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie (Express) Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die ProSiebenSat.1-Aktie am 12. Oktober 2026 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Die Aktienanleihe Protect hat nur eine Laufzeit von einem Jahr. Es gibt somit nur einen Bewertungstag. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der ProSiebenSat.1-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

